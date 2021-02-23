تصرفات عقارات دبي تسجل 866 مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجلت التصرفات العقارية، في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 866 مليون درهم.

وأفادت الدائرة، في بيان، بأنها شهدت تسجيل 203 مبايعات بقيمة 434.19 مليون درهم، منها 30 مبايعة لأراضٍ بقيمة 98.26 مليون درهم، و173 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 335.93 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 312.29 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل ثماني هبات بقيمة 120.1 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة «الحبية الأولى»، تليها مبايعة بقيمة تسعة ملايين درهم في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد»، ثم مبايعة بقيمة خمسة ملايين مليون درهم في المنطقة نفسها. وتصدرت «الحبية الرابعة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم، تلتها منطقة «ند الشبا الثالثة» بتسجيلها خمس مبايعات بقيمة 12 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة «المركاض» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة «مرسى دبي».

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم، تلتها منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد»، بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم.

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