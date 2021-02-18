4.9 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 4.9 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة، خلال الأسبوع الجاري، تسجيل 856 مبايعة بقيمة 1.64 مليار درهم، منها 80 مبايعة للأراضي، بقيمة 417.81 مليون درهم، و776 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.23 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 78 مليون درهم في منطقة جبل علي الصناعية الثانية، تليها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، تليها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في نفس المنطقة.



وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 24 مبايعة، بقيمة 59 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 8 مبايعات، بقيمة 28 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 31 مليون درهم بمنطقة الجداف كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، وأخيراً مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في نفس المنطقة.



وتصدرت منطقة ورسان الرابعة، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 96 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 78 مبايعة بقيمة 153 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 75 مبايعة بقيمة 135 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.88 مليار درهم، منها 93 رهنا لأراضي بقيمة 921.51 مليون درهم، و278 رهنا لفلل وشقق بقيمة 1.96 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 7 بقيمة 713 مليون درهم، وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 628 مليون درهم.

وشهدت الهبات تسجيل 50 هبة بقيمة 374.78 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 140 مليون درهم، وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 115 مليون درهم.

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