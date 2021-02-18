تصرفات عقارات دبي تسجل 1.4 مليار درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

جاوزت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 1.4 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 146 مبايعة بقيمة 260.9 مليون درهم، منها 24 مبايعة لأراضٍ بقيمة 55.88 مليون درهم، و122 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 205.01 ملايين درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة أربعة ملايين درهم في منطقة «ند الشبا الأولى»، تليها مبايعة بقيمة ثلاثة ملايين درهم في منطقة «الحبية الرابعة»، ثم مبايعة بالقيمة نفسها في منطقة «وادي الصفا 5».

وتصدرت «ند الشبا الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم، تلتها منطقة «جبل علي الأولى» بتسجيلها مبايعتين بقيمة مليوني درهم، وثالثة في «ند الشبا الأولى» بتسجيلها مبايعتين بقيمة ستة ملايين درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة «برج خليفة» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا»، وأخيراً مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة «الثنية الخامسة». وتصدرت «مرسى دبي»، المناطق، من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم، تلتها منطقة «الثنية الخامسة» بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم، وثالثة في «البرشاء جنوب الرابعة» بتسجيلها تسع مبايعات بقيمة ستة ملايين درهم.

بدورها، سجلت الرهونات قيمة قدرها 978.19 مليون درهم، منها 19 رهناً لأراضٍ بقيمة 238.19 مليون درهم، و56 رهناً لفلل وشقق بقيمة 740 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «الخليج التجاري» بقيمة 488 مليون درهم، وأخرى في منطقة «وادي الصفا 7» بقيمة 292 مليون درهم. أما الهبات فشهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 199.18 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة «نخلة جميرا» بقيمة 130 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 30 مليون درهم.

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