74 مليار درهم التصرفات العقارية في أبوظبي خلال 2020

المصدر: أبوظبي - وام

بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي، 74 مليار درهم، حيث تم إنجاز 19 ألف معاملة شملت المبيعات والرهون الخاصة بالأراضي والمباني والوحدات العقارية لجميع أنواع استخدامات الأراضي، وذلك بمعدل نمو 28%، مقارنة بقيمة التصرفات خلال العام 2019، والتي بلغت 58 مليار درهم.

وأظهر التقرير الصادر عن دائرة البلديات والنقل حول مؤشرات التداولات العقارية السنوية في الإمارة، أن قيمة المبيعات من إجمالي التصرفات العقارية خلال عام 2020، بلغت 30 مليار درهم عبر 8000 صفقة، فيما بلغت قيمة الرهون العقارية 44 مليار درهم من خلال 11 ألف معاملة رهن.

وتوزعت المبيعات العقارية، على الأراضي والمباني والوحدات، إذ بلغت قيمة مبيعات الأراضي والمباني 25.3 مليار درهم عبر 4647 صفقة، فيما شكلت حصة الوحدات العقارية 5 مليارات درهم من خلال 3427 صفقة.

وبلغت قيمة الرهون العقارية خلال العام الماضي 44 مليار درهم عبر 11 ألف معاملة رهن، حيث استحوذت الأراضي والمباني على الغالبية العظمى من تلك الرهون بقيمة 42.5 مليار درهم، بنسبة 96.8% من إجمالي قيمة الرهونات، عبر 7730 صفقة.

وشكلت حصة الوحدات العقارية من إجمالي قيمة الرهون العقارية خلال العام الماضي ما نسبته 3.2% بواقع 1.2 مليار درهم عبر 933 معاملة.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل، الدكتور أديب العفيفي، أن الارتفاع في قيمة التداولات العقارية رغم الظروف الاستثنائية بسبب تداعيات فيروس "كورونا" المستجد والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، يعكس قوة ومرونة السوق العقاري بأبوظبي.

وأشار إلى أهمية الإجراءات والمبادرات التي كشفت عنها الدائرة خلال العام الماضي في دعم القطاع العقاري، حيث قامت الدائرة بإعفاء المستثمرين من الأفراد والشركات من رسوم (34) خدمة تسجيل عقاري حتى نهاية العام 2020، منها على سبيل المثال: رسوم البيع والشراء البالغة 2%، ورسم البيع على المخطط ونسبته 2% أيضاً، ورسوم تبادل الأراضي، وتسجيل رهن، وتحويل رهن، وتعديل رهن، وفك رهن.

وعن المواقع الجغرافية الأكثر مبيعاً حسب التداولات العقارية لكل أنواع الأراضي والمتضمنة المبيعات التي تمت على المخطط والمبيعات على الوحدات المكتملة بالإضافة الى المباني والأراضي، تصدرت مدينة خليفة قائمة المبيعات بحوالي 3.6 مليارات درهم، تليها جزيرة ياس بـ 3.3 مليارات درهم ، في حين جاءت جزيرة الريم في المرتبة الثالثة بـ3 مليارات درهم، وحلت جزيرة السعديات في المركز الرابع بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار درهم، ومن ثم شاطئ الراحة في المرتبة الخامسة بـ1.4 مليار درهم.

يذكر أن التقرير السنوي الذي تصدره دائرة البلديات والنقل عن أداء السوق العقارية في الإمارة، يعكس التزام الدائرة الراسخ بالشفافية والإفصاح عن المعلومات والإحصائيات التي تساعد المستثمرين والمهتمين بالشأن العقاري على اتخاذ القرارات السليمة بما يعزز ثقتهم في الاستثمار بهذا القطاع ويضمن مواصلة النمو فيه ويدعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي.

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