4.4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم







بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال أسبوع، أكثر من 4.4 مليارات درهم.

وافاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة اليوم، بتسجيل 910 مبايعات بقيمة 1.77 مليار درهم، منها 64 مبايعة لأراض بقيمة 424.86 مليون درهم و846 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.35 مليار درهم، فيما سجلت الرهونات 2.46 مليار درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 45 هبة بقيمة 197.29 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 87 مليون درهم في منطقة «سيح شعيب 3»، تلتها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2»، ثم مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة «الثنية الرابعة».

وتصدرت «ند الشبا الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت تسع مبايعات بقيمة 22 مليون درهم، تلتها منطقة «الحبية الثالثة» بتسجيلها تسع مبايعات أيضا بقيمة 23 مليون درهم، وثالثة في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد» التي سجلت ست مبايعات بقيمة 21 مليون درهم.

وكانت بأهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة «المركاض»، تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة «ورسان الرابعة» وأخيراً مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة «المرر».

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، حيث سجلت 127 مبايعة بقيمة 157 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 102 مبايعة بقيمة 199 مليون درهم، وثالثة في «البرشاء جنوب الرابعة» بتسجيلها 71 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم.



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