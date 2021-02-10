670 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 670 مليون درهم.

وأفادت الدائرة في بيان بأنها شهدت تسجيل 169 مبايعة بقيمة 306.61 ملايين درهم، منها 12 مبايعة لأراضي بقيمة 41.86 مليون درهم، و157 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 264.75 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 355.19 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل سبع هبات بقيمة 9.1 ملايين درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي مبايعتان بقيمة ستة ملايين درهم لكل منهما في منطقة «الورقاء الأولى»، تلتهما مبايعة بخمسة ملايين درهم في منطقة «ند الشبا الأولى».

وتصدّرت «ند الشبا الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت ثلاث مبايعات بسبعة ملايين درهم، تلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها مبايعتين بسبعة ملايين درهم أيضاً.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعة بـ17 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا»، تلتها مبايعة بـ12 مليون درهم في منطقة «المركاض».

وتصدّرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 18 مبايعة بـ25 مليون درهم، تلتها منطقة «الحبية الرابعة» بتسجيلها 17 مبايعة بستة ملايين درهم.

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