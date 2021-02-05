3.3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 3.3 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات، الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 856 مبايعة بقيمة 1.61 مليار درهم، منها 54 مبايعة لأراضٍ بقيمة 195.34 مليون درهم، و802 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.41 مليار درهم، فيما سجلت الرهونات 1.41 مليار درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 98 هبة، بقيمة 323.03 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 38 مليون درهم، في منطقة الثنية الرابعة، تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الخامسة، ثم مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد».

وتصدرت «ند الشبا الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم، تلتها منطقة «اليفرة 2» بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم، وثالثة في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد» بتسجيلها خمس مبايعات بقيمة 41 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة أم هرير الثانية، تلتها مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، حيث سجلت 113 مبايعة بقيمة 144 مليون درهم، تلتها منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد» بتسجيلها 74 مبايعة بقيمة 141 مليون درهم، وثالثة في «مرسى دبي» بتسجيلها 70 مبايعة بقيمة 138 مليون درهم.

منطقة أم هرير الثانية سجلت مبايعة بـ 50 مليون درهم.

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