أسواق المال المحلية تستوعب محاولات جني الأرباح

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

استوعبت أسواق المال المحلية محاولات جني أرباح مستحقة خلال جلسة أمس، بعد ارتفاعات في جلستين متتاليتين حققت خلالهما الأسهم المدرجة مكاسب سوقية بقيمة 17 مليار درهم.

وأغلقت المؤشرات على تراجع محدود بنسبة 0.4 % في كلا السوقين (دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية) مع سيولة إجمالية للتداولات بقيمة 757 مليون درهم، ما يعكس عدم رغبة المستثمرين في بيع ما لديهم من أسهم.

وبحسب بيانات السوقين، أنهى سوق دبي تعاملات أمس، منخفضاً بنسبة 0.42% عند مستوى 2713 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 211 مليون درهم.

وارتفعت أسهم 11 شركة من أصل 36 شركة تم تداول أسهمها، بينما انخفضت أسهم 19 شركة وبقيت ست شركات على ثبات.

وأقفل سهم دبي المالي منخفضاً بنسبة 4.8% عند 1.18 درهم، وبتداولات قاربت 24 مليون سهم، فيما أقفل سهم إعمار العقارية عند سعره السابق 3.94 دراهم، وبتداولات بلغت 13 مليون سهم.

وانخفض سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.3% عند 11.7 درهم وبتداولات جاوزت خمسة ملايين سهم، بينما أقفل سهم دبي الإسلامي عند سعره السابق 5.04 دراهم وبتداولات قاربت ثلاثة ملايين سهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، انخفض المؤشر العام بنسبة 0.4% عند مستوى 5675 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 546 مليون درهم.

وانخفض سهم إشراق العقارية بنسبة 0.9% عند 0.32 درهم، وبتداولات جاوزت ثمانية ملايين سهم.

وانخفض سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.9% عند 14.9 درهماً، وبتداولات بلغت نحو ثمانية ملايين سهم، بينما ارتفع سهم دانة غاز بنسبة 0.9% عند 0.71 درهم، وبتداولات جاوزت 23 مليون سهم.

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مليون درهم السيولة الإجمالية لتداولات «دبي المالي» و«أبوظبي للأوراق المالية».

مؤشرا سوقي دبي وأبوظبي أغلقا على تراجع محدود بنسبة 0.4%.

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