10 مليارات درهم مكاسب سوقية لأسواق المال

المصدر: أمل المنشاوي ■أبوظبي

حققت الأسهم المدرجة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، مكاسب سوقية خلال جلسة أمس، بقيمة تقارب 10 مليارات درهم، وسيولة تقترب من مليار درهم، فيما أغلقت المؤشرات خضراء بنسبة 1% في كلا السوقين.

وتصدرت الأسهم القيادية حركة التداولات أمس، مثل «إعمار العقارية»، و«دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني».

وبهذا الإغلاق، تصل المكاسب السوقية خلال جلستي الإثنين والثلاثاء إلى 17 مليار درهم تقريباً، لتواصل المؤشرات مسارها الصاعد، بعكس التوقعات بعودة عمليات جني الأرباح.

وفي سوق دبي المالي، أغلق المؤشر مرتفعاً بنسبة 1.02% عند مستوى 2724 نقطة، بتداولات بلغت 262 مليون درهم. كما ارتفعت أسهم 24 شركة من أصل 33 شركة تم تداول أسهمها، وانخفضت أسهم سبع شركات، وبقي سهما شركتين على ثبات.

وأقفل سهم «إعمار العقارية» مرتفعاً 2% عند 3.94 دراهم بتداولات قاربت 18 مليون سهم، فيما ارتفع سهم «الاتحاد العقارية» 0.4% عند 0.28 درهم بتداولات جاوزت 12 مليون سهم.

وأنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات الجلسة مرتفعاً 1.12%، عند مستوى 5698 نقطة، بتداولات بلغت 733 مليون درهم.

وارتفع سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 1.2% عند 15 درهماً، بتداولات جاوزت سبعة ملايين سهم، بينما ارتفع سهم «اتصالات» 0.5% عند 19.98 درهماً، بتداولات جاوزت مليوني سهم.

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