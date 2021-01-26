625 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم، أكثر من 625 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 171 مبايعة بقيمة 259.97 مليون درهم، منها 40 مبايعة للأراضي بقيمة 80.81 مليون درهم، و131 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 179.16 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة سيح شعيب 2، تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 3، تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة الحبية الثالثة.

وتصدرت منطقة اليفرة 3، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم، وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم، وتلتها اليفرة 2، بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، وأخيرا مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم، وتلتها معيصم الأول بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 325.29 مليون درهم، منها 24 رهنا لأراض بقيمة 45.36 مليون درهم، و48 رهنا لفلل وشقق بقيمة 279.93 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 223 مليون درهم وأخرى في منطقة معيصم الأول بقيمة 11 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 14 هبة بقيمة 40.33 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 21 مليون درهم، وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 12 مليون درهم.

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