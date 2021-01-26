أسواق المال المحلية تكسب 3.4 مليارات درهم

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أنهت أسواق المال المحلية تعاملات جلسة أمس على ارتفاع بمكاسب سوقية قيمتها 3.4 مليارات درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي مرتفعاً بنسبة 0.26% عند مستوى 2723 نقطة، كما أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعاً بشكل طفيف بنسبة 0.08%، عند مستوى 5618 نقطة.

«دبي المالي»

وسجلت القيمة السوقية لأسهم سوق دبي المالي 363.32 مليار درهم، مقابل 362.28 مليار درهم في الجلسة السابقة، بمكسب يبلغ نحو 1.04 مليار درهم.

وأغلق مؤشر السوق على ارتفاع بنسبة 0.26% عند مستوى 2723 نقطة، وبحجم تداول بلغ 253 مليون درهم.

وارتفعت أسهم 15 شركة من أصل 30 شركة تم تداول أسهمها أمس، بينما انخفضت أسهم 11 شركة، وبقيت أسهم أربع شركات على ثبات.

بدوره، أغلق سهم «إعمار العقارية» عند سعره السابق البالغ 3.94 دراهم، وبحجم تداولات قارب 18 مليون سهم، بينما انخفض سهم «ديار للتطوير» بنسبة 0.7% عند 0.304 درهم، وبحجم تداولات قارب 21 مليون سهم.

وارتفع سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 0.4% عند 0.284 درهم، وبحجم تداولات جاوز 14 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.7% عند 11.75 درهماً، وبحجم تداولات قارب ثلاثة ملايين سهم.

وتصدر سهم «سوق دبي المالي» الأسهم باعتباره الأكثر تداولاً في السوق، مرتفعاً بنسبة 1.6%، ومغلقاً عند 1.26 درهم، وبحجم تداول جاوز 39 مليون سهم.

«أبوظبي للأوراق المالية»

من جهته، أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعاً بشكل طفيف بنسبة 0.08%، عند مستوى 5618 نقطة، وبحجم تداولات 506 ملايين درهم.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم إلى 794.57 مليار درهم، مقابل نحو 792.21 مليار درهم في الجلسة السابقة، بمكاسب سوقية تبلغ 2.36 مليار درهم.

وأغلق سهم «الدار العقارية» مرتفعاً بنسبة 0.3% عند 3.49 دراهم، وبحجم تداولات قارب 27 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «اتصالات» بنسبة 0.9% عند 19.68 درهماً، وبحجم تداول قارب خمسة ملايين سهم.

وانخفض سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 0.3% عند 14.92 درهماً، وبحجم تداول قارب تسعة ملايين سهم، بينما ارتفع سهم «طاقة» بنسبة 0.7% عند 1.48 درهم، وبتداولات جاوزت 11 مليون سهم.

363.3

مليار درهم القيمة السوقية لأسهم سوق دبي المالي.

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