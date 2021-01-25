373 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 373 مليون درهم.

وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الدائرة، بتسجيل 137 مبايعة بقيمة 220.25 مليون درهم، منها 16 مبايعة لأراضٍ بقيمة 36.45 مليون درهم، و121 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 183.8 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 139.16 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 11 هبة بقيمة 13.6 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بخمسة ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تلتها مبايعتان في منطقة ند الشبا الثالثة، قيمة كل منهما مليونا درهم.

وتصدّرت «ند الشبا الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها مبايعتين بقيمة خمسة ملايين درهم، وثالثة في «سيح شعيب 1» بتسجيلها مبايعتين أيضاً بمليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة الثنية الثالثة، تلتها مبايعة بثمانية ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة، وأخيراً مبايعة بقيمة ستة ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى.

وتصدّرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، حيث سجلت 18 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم، تلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم، وثالثة في منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم.

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