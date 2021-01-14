39 مليار درهم أرباح الأسواق المحلية منذ بداية العام

المصدر: مدحت السويفي – دبي

شهدت الأسواق المحلية ارتفاعاً في القيمة السوقية بقيمة 39 مليار درهم خلال أسبوعين تداول فقط أو منذ بداية العام، توزعت بواقع 24 مليار درهم للأسبوع قبل الماضي، و15 مليار درهم الأسبوع الجاري.

وشهدت الأسواق المحلية أداءاً متبايناً خلال جلسة الأسبوع الحالي، حيث شهدت ارتفاعات في بعض الجلسات وانخفاضات في البعض الآخر.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي هذا الأسبوع عند مستوى 2702.34 نقطة، كما انخفض سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 5266.71 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للأسهم خلال هذا الأسبوع الماضي نحو 15 مليار درهم، بواقع 5.4 مليارات في دبي و9.5 مليار في أبوظبي، لتصل رسملة السوقين إلى تريليون و107 مليارات.

وعزا محللين ماليين هذه الارتفاعات منذ بداية العام إلى تحسن معنويات المستثمرين تفاعلاً بالأجواء الإيجابية للقمة الخليجية الـ 41 التي عقدت الثلاثاء قبل الماضي في مدينة العلا السعودية بحضور الإمارات، بالإضافة إلى الوصول إلى مليون جرعة تطعيم ضد فيروس كورنا وتحسن نفسية المستثمرين.

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