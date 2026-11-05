رهان «طيران الإمارات» على التحوط يكسبها 7.1 مليارات درهم خلال 6 أشهر

أعلنت طيران الإمارات، اليوم، عن نتائجها المالية للنصف الأول من السنة المالية 2026-2027، وأظهرت البيانات أن الناقلة حققت مكاسب بلغت 7.1 مليار درهم ناتجة عن استراتيجيتها لإدارة مخاطر أسعار الوقود خلال النصف الأول من السنة المالية 2026-2027.

وذكرت الناقلة أن هذه المكاسب أسهمت في الحد بصورة كبيرة من تأثير ارتفاع أسعار الوقود، لتقتصر الزيادة الصافية في تكاليف الوقود على 13%، مقارنة بارتفاع بلغ 60% قبل احتساب مكاسب التحوط، وذلك مقارنة بالنصف الأول من السنة المالية الماضية.

وسجلت كميات الوقود المستهلكة انخفاضاً بنسبة 12% نتيجة تقليص العمليات، فيما ظل الوقود المكوّن الأكبر في التكاليف التشغيلية لطيران الإمارات، مستحوذاً على 34% من إجمالي هذه التكاليف.

وتبرز تجربة طيران الإمارات في إدارة مخاطر الوقود أهمية التخطيط الاستباقي والاعتماد على استراتيجيات مالية تتيح التعامل مع تقلبات الأسواق والحد من انعكاساتها على الأداء التشغيلي. وتعكس هذه المقاربة اهتمام الناقلة بإدارة التكاليف بكفاءة.

كما تبرز أهمية تنويع أدوات التعامل مع التحديات التي تواجه قطاع الطيران، خصوصاً في ظل تأثر الصناعة بالتغيرات المستمرة في أسعار الوقود، بما يدعم مرونة العمليات واستمرارية الأعمال والمحافظة على القدرة التنافسية في سوق الطيران العالمي.

وحققت طيران الإمارات أرباحاً قبل احتساب الضريبة بقيمة 3.7 مليارات درهم (1 مليار دولار) خلال النصف الأول من السنة المالية 2026-2027، مقارنة بأرباحها القياسية البالغة 11.4 مليار درهم (3.1 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وبلغ صافي أرباح الناقلة بعد احتساب الضريبة 3.3 مليارات درهم (903 ملايين دولار)، بانخفاض نسبته 66%.

وتجاوز متوسط أسعار وقود الطائرات عالمياً 191 دولاراً للبرميل خلال الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر 2026، مسجلاً 191.54 دولاراً، بزيادة بلغت 112.8% مقارنة بمتوسط الفترة نفسها من العام السابق، وفقاً لأحدث بيانات مؤشر أسعار وقود الطائرات الصادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا".

وأظهرت البيانات تراجع المتوسط العالمي بنسبة 2.6% مقارنة بالأسبوع السابق، الذي سجل فيه 196.70 دولاراً للبرميل، في حين ظل أعلى بنسبة 3.8% مقارنة بمتوسط الشهر السابق، ما يعكس استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة رغم الانخفاض الأسبوعي الأخير.

وبلغ المتوسط العالمي 187.34 دولاراً للبرميل في الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر، قبل أن يرتفع إلى 190.18 دولاراً في 9 أكتوبر، بزيادة 1.5%، ثم إلى 192.44 دولاراً في 16 أكتوبر، مرتفعاً بنسبة 1.2%.

وواصل السعر صعوده إلى 196.70 دولاراً للبرميل في الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر، بزيادة أسبوعية بلغت 2.2%، قبل أن يتراجع إلى 191.54 دولاراً في الأسبوع الأخير من الشهر، بانخفاض 2.6%.

ورغم التراجع المسجل في الأسبوع الأخير، ارتفع متوسط أسعار وقود الطائرات بنحو 2.2% بين الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر والأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر.