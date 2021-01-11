755 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 755 مليون درهم.

وأفادت الدائرة، في بيان، بتسجيل 173 مبايعة بقيمة 333.11 مليون درهم، منها 26 مبايعة لأراضٍ بقيمة 115.02 مليون درهم، و147 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 218.09 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 141.62 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل تسع هبات بقيمة 280.52 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 37 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2»، تلتها مبايعة بـ21 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، ثم مبايعة بستة ملايين درهم في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت «ند الشبا الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها سبع مبايعات بـ16 مليون درهم، وثالثة في «الحبية الثالثة» حيث سجلت أربع مبايعات بقيمة ستة ملايين درهم. وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعتين في منطقة «جزيرة 2»، الأولى بقيمة 10 ملايين درهم، والثانية بسبعة ملايين درهم، تلتهما مبايعة بستة ملايين درهم في منطقة الحبية الأولى.

وتصدرت منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم، تلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم، وثالثة في منطقة مرسى دبي بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم.

تسجيل 173 مبايعة بقيمة 333.11 مليون درهم.

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