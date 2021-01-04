إنجاز 87% من جناح الفلبين في "إكسبو 2020 دبي"

أعلنت الوزيرة المساعدة لوزارة التجارة والصناعة الفلبينية، روسفي جايتوس، عن اكتمال 87% من الجناح الفلبيني في معرض "إكسبو 2020 دبي".

وقالت جايتوس إن جناح "بانجكوتا" يسير على الطريق الصحيح لتاريخ تسليمه المقرر في مارس 2021 مع بذل الفرق المشاركة جهودها، مشيرة إلى أن "بانجكوتا"، يسلط الضوء على شغف الفلبين بالاستدامة.

بدوره، عبر أمين عام المفوض في وزارة التجارة والصناعة الفلبينية، رامون لوبيز، عن امتنانه لفريق عمل "إكسبو" لمساعدتهم ومشاركتهم السخية مع الفريق الفلبيني.

وقال: "أتقدم بجزيل الشكر لفريق عمل (إكسبو 2020 دبي) على جهدهم الكبير الذي مكننا من بناء جناح الفلبين، حيث أسهمت مساعدتهم في جميع المجالات اللوجستية والإدارية في الدعم التقني وتسهيل إجراءات الدخول والترخيص مما مكننا من تسليم الجناح في الموعد المحدد".

وأكد لوبيز أنه سيتم عرض الجناح أيضا على الفلبينيين في وطنهم، إذ سيتم نقل الجناح إلى منطقة كلارك فريبورت في بامبانجا بمجرد اختتام معرض "إكسبو 2020".

من جهته، اكد الرئيس التنفيذي لعمليات المشاركات الدولية في "إكسبو دبي"، عمر شحادة، أهمية عمل الفريق في مجال إنشاء الجناح.

وقال إن "الشغف المطلق للأشخاص الذين يقفون وراء جناح الفلبين جدير بالثناء ويشرفني أن أشهد إبداعهم وعملهم الجاد من خلال (بانجكوتا)".

ويسلط تصميم جناح "بانجكوتا"، أو ما يعرف بـ"الشعاب المرجانية " في لغة التغالوغ القديمة، الضوء على الموارد الطبيعية التي تقدمها الفلبين، وتحديدا الطابع المعماري للشعاب المرجانية الأصلية في الأرخبيل.

ويعتبر الجناح المصمم من قبل "بودجي للتصميم المعماري الملكي" وبرعاية "ماريان باستور روسيس"، والبالغة مساحته 1386 مترا مربعا، تصويرا للشعاب المرجانية المتشابكة ليس فقط مع بعضها بعضا بل مع العالم أجمع، ما يجعلها مجتمعا واحدا متأصلا.

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