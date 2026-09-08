جناح المرأة في مدينة إكسبو دبي يطلق «سَما»

أطلق جناح المرأة في مدينة إكسبو دبي منصة «سما» التفاعلية الجديدة المخصصة لتمكين المرأة في مختلف المراحل المهنية، وتقديم فرص نوعية لتطوير المهارات المطلوبة في سوق العمل، بما يعزز الجهود المبذولة لتحقيق التكافؤ بين الجنسين في العمل.

وتوفر المنصة منظومة تمكينية شاملة على مدار العام، واستُوحى اسمها من معاني الطموح والانفتاح والنمو، وتنفذ بالشراكة مع مصرف «إتش إس بي سي» الذي يقدم التمويل، ويسهم في ربط البرامج التدريبية بالمتطلبات الفعلية لسوق العمل، وبدعم من مؤسسة مدينة إكسبو دبي.

ويأتي إطلاق المنصة بالتزامن مع بدء النسخة الثانية من برنامج «العودة إلى العمل» الذي يهدف لربط النساء الراغبات في استئناف مسيرتهنّ المهنية مع سوق العمل، والذي شهد إقبالاً ونجاحاً كبيرين في نسخته الأولى.

وقالت رئيسة جناح المرأة في مدينة إكسبو دبي، مها غورتون، إن النسخة الأولى لبرنامج «العودة إلى العمل» أكّدت وجود عددٍ كبير من الكفاءات النسائية التي تتمتع بالخبرة والمؤهلات الراغبة بالعودة إلى سوق العمل، كما سلطت الضوء على التحديات التي تواجههن، وأوضحت أن «سما» ستعمل على تقديم حلول مستدامة ومؤثرة، مستفيدة من زخم البرنامج لتوسيع نطاق أثره بتوفير التدريب المباشر وبيئة مجتمعية وفرص تواصل فعالة لدعم المرأة وتعزيز التكافؤ بين الجنسين.

وإلى جانب استمرار أعمال برنامج «العودة إلى العمل»، تضم منصة «سَما» عدداً من المبادرات الاستراتيجية منها جلسات سَما للمهارات، التي تنطلق في أوائل 2027 كبرامج مجانية بالكامل للتعلم والتطوير، تشمل ورشاً عملية وجلسات تدريبية متخصصة ومصادر تعليمية تغطي مجالات إعداد السيرة الذاتية والمقابلات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنيات بيئة العمل، والكتب المالية.

وتضم المنصة ملتقى سَما المخصص لأصحاب الشواغر الوظيفية ورواد الأعمال، وهو تجمع سنوي يهدف إلى تحديد الفجوات في المهارات لدى الكوادر المهنية، وتوجيه البرامج التدريبية وفق احتياجات أصحاب العمل، إضافة إلى بناء مسارات إحالة هيكلية ينظمها جناح المرأة بين المؤسسات والراغبات باستئناف مسيرتهن المهنية، بالإضافة إلى هذه المبادرات، ستتيح بوابة رقمية مخصصة للمشاركات في برنامج سما مواصلة التعلم بوتيرتهن الخاصة، مع إمكانية الوصول إليها على مدار الساعة.

ويأتي إطلاق «سَما» في أعقاب النجاح الذي حققه برنامج «العودة إلى العمل»، الذي انطلق بتنفيذ من «شركات تُحدث التغيير» (C3) والذي نجح في إيصال نحو ثلث المشارِكات إلى وظائف جوهرية في سوق العمل، ودعم 10% من المشارِكات في بناء مسيرتهنّ المهنية في عالم ريادة الأعمال والأعمال المستقلة، حيث شغلت المشارِكات مجالات متنوعة بين الشؤون المالية وإدارة العمليات والإنتاج.

وتجسد منصة «سَما» رؤية جناح المرأة في مدينة إكسبو دبي، التي تتمحور حول بناء مستقبل مزدهر ومستدام بدءاً من المشاركة الفاعلة للمرأة، ورسم خارطة طريق بعيدة الأمد لتوسيع نطاق الأثر في أنحاء دولة الإمارات والمنطقة.

مها غورتون:

• النسخة الأولى لـ«العودة إلى العمل» أكّدت وجود كفاءات نسائية كثيرة، تتمتع بالخبرة والمؤهلات الراغبة في العودة إلى سوق العمل.