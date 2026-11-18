استقطبت الدورة الثانية من فعالية نادي الطاقة الإيجابية أكثر من 400 مشارك في جناح الاستدامة «تيرّا» بمدينة إكسبو دبي، إذ أمضوا صباحاً حافلاً بالأنشطة البدنية وجلسات الاستشفاء وفرص التفاعل، علاوة على حوارات مع مشاهير.

وجاءت الفعالية المجانية، المُقدمة من مجتمعات دبي و«تيرّا»، كجزء من برنامج مبادرة تحدّي دبي للياقة، بهدف تشجيع السكان والزوار على خوض تجارب رياضية جديدة.

واستكمالاً لنجاح الدورة الأولى، توسّعت فعاليات النادي في أرجاء حدائق تيرّا في مدينة إكسبو دبي، إذ شملت 20 جلسة توزّعت على تسع مناطق، وتضمّنت التجارب الجديدة قرية الاستشفاء، ورحلة الطاقة، ومسار الاستشفاء في الطبيعة، وجلسة الشروق الصامتة، ضمن برنامج متكامل جمع بين أنشطة اللياقة البدنية والراحة والاستشفاء.

كما تضمّن البرنامج حوارات مع بطل الفنون القتالية المختلطة في بطولة UFC، بادي بيمبليت، ومتسلقة الجبال، منال رستم، والمتحدثة في مجال صحة المرأة، دانا ميرسر، ضمن ركن التوعية بالصحة واللياقة، إلى جانب حصص البيلاتس التي قدمتها مدربتا اللياقة البدنية وصانعتا محتوى الصحة والعافية، لورا بيمبليت وليلي صبري. وشمل البرنامج كذلك سباق جري مجتمعي لمسافة خمسة كيلومترات، ومسيرة مخصصة لأصحاب الهمم، وجولة مشي في الحدائق.

وانسجاماً مع أهداف تحدي دبي للياقة، أتاحت فعالية نادي الطاقة الإيجابية للسكان فرصة للتواصل مع مجتمعات اللياقة البدنية المحلية ومدربيها، واستكشاف أنشطة جديدة تحفّزهم على مواصلة الرياضة وتبنّي عادات صحية، وترسيخ النشاط البدني والعافية جزءاً من حياتهم اليومية حتى بعد انتهاء الفعالية.