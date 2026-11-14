النداء الأخير من معرض الشارقة للكتاب: يوم ختامي حافل بانتظاركم

تصل الدورة الـ45 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب إلى محطتها الختامية غداً (الأحد) في مركز إكسبو الشارقة، لتتواصل متعة اكتشاف الكتب واللقاء بالمبدعين وخوض التجارب التفاعلية في اليوم الختامي للمعرض في مركز إكسبو الشارقة. وبين العناوين التي تنتظر قرّاءها، والفرص الأخيرة لاقتناء الإصدارات المفضلة، يتيح المعرض لزواره الاستفادة من العروض المتاحة، والاستمتاع ببرنامج من الورش والأنشطة المخصصة للأطفال واليافعين، إلى جانب الجلسات الثقافية والعروض المسرحية التي تمنح العائلات وعشاق القراءة فرصة لقضاء يوم حافل بالتجارب.

ولا تزال آلاف الكتب تنتظر من يكتشفها ويختارها لترافقه إلى مكتبته المنزلية. وتتنوع العناوين المعروضة بين الروايات والأعمال الأدبية والشعر والتاريخ والفلسفة والعلوم وتطوير الذات، إلى جانب كتب الفنون والطهي والسفر، ومجموعة واسعة من قصص الأطفال والكتب المصورة والإصدارات التعليمية. ويمنح اليوم الأخير الزوار فرصة أخيرة للتجول بين أجنحة دور النشر العربية والأجنبية، والتعرف إلى إصدارات جديدة، واقتناء الكتب التي لفتت اهتمامهم، أو اكتشاف عناوين لم تكن ضمن قوائم قراءاتهم.

ويحظى عشاق الأدب والثقافة بفرصة حضور مجموعة من الجلسات المسائية، من بينها جلسة «حكاية شوكت بارديسي» التي تستعيد سيرة الشاعر والكاتب الهندي البارز شوكت بارديسي، وتتناول إرثه الأدبي وأثر كلماته في الأجيال، بمشاركة سبيل آغا.

أما جلسة «القارئ حاضر الآن»، فتستضيف ريا تشوبرا، الذي يناقش التحولات التي طرأت على علاقة القراء بالكتاب، وكيف أصبحت القراءة تجربة أكثر تفاعلاً في ظل

التواصل المباشر بين الكاتب وجمهوره.

كما يشهد ملتقى 2 جلسة «رحلات وحكايات واكتشاف الذات – أمسية مع شيناز تريجوريوالا»، حيث تشارك المتحدثة تجاربها في السفر واكتشاف الثقافات، وتتناول دور الرحلات والحكايات الشخصية في فهم الذات والعالم.

وتواصل مكتبات الشارقة العامة استقبال زوار جناحها في المعرض، مع تقديم خصم بنسبة 50% على رسوم الاشتراك في خدماتها، بما يشجعهم على مواصلة القراءة والاستفادة من مصادرها المعرفية طوال العام.

وسيكون الزوار على موعد مع عرض «ووترلاند» في المسرح الخارجي، حيث تأخذهم أحداثه إلى عالم خيالي يشهد ثوران بركان يحوّل احتفالاً إلى فوضى، ويدفع كائنات برمائية إلى البحث عن ملاذ آمن. ويجمع العرض بين المغامرة والتشويق والمواقف الطريفة، مقدماً تجربة مسرحية ممتعة للعائلات والأطفال، تحمل رسالة إنسانية حول تقبّل الآخر وأهمية التعايش رغم الاختلاف.

وينتظر الأطفال واليافعين في اليوم الختامي برنامج حافل بالمرح والتعلم في أحياء الورش المتنوعة، حيث يقدم حي «أيادي المستقبل» تجارب تحاكي مهن الكبار، ويتيح حي «الاكتشاف» أنشطة علمية وتفاعلية، فيما يستمتع المشاركون بالرسم والأعمال اليدوية في حي «الفنون والتعبير»، وتصميم منتجات مبتكرة في حي «الصناعات الإبداعية»، إلى جانب أنشطة الحركة والصحة في حي «اللياقة والصحة»، وتجارب إعداد وصفات شهية في حي «الطهي الإبداعي».

ويتيح اليوم الختامي لزوار المعرض فرصة أخيرة لاستكشاف جناح سلطنة عُمان، ضيف شرف الدورة الـ45، والتعرف إلى جوانب من تراثها وثقافتها وإبداعها الأدبي والفني، حيث يمكن للزوار التجول بين أركان الجناح والاطلاع على الإصدارات العُمانية، والاستمتاع بالعروض التراثية والفنون الشعبية التي تعكس تنوع الموروث الثقافي للسلطنة، إلى جانب التعرف إلى الحرف التقليدية وتذوق الحلوى العُمانية الشهيرة، إذ يقدم الجناح تجربة تجمع بين الكتاب والتراث والفنون، وتمنح العائلات والأطفال فرصة للتعرف عن قرب إلى ملامح الهوية العُمانية، والاستفادة من آخر أيام المعرض.



