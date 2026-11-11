منصور بن محمد: خدمات المركبات ركيزة إستراتيجية لتعزيز تنافسية دبي

زار سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، اليوم، معرض أوتوميكانيكا دبي 2026، الذي يقام في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، حيث اطّلع سموّه على أحدث الحلول والابتكارات والتقنيات في قطاع خدمات المركبات وقطع الغيار، واستمع إلى شرح حول أبرز التطورات التي يشهدها القطاع على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا الأهمية الإستراتيجية لهذا القطاع ودوره في دعم تنافسية دبي وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية والصناعات المرتبطة بالنقل.

وقال سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والتجارة والخدمات، مستندةً إلى رؤية استشرافية تستثمر في القطاعات الحيوية، وتعزز جاهزيتها لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة؛ ويأتي قطاع خدمات المركبات وقطع الغيار في مقدمة القطاعات ذات الأهمية الإستراتيجية، لما يمثله من امتداد لمنظومة التجارة والخدمات اللوجستية والصناعات المتقدمة، وما يوفره من فرص للنمو والاستثمار وتوسيع الشراكات الدولية.

وأضاف سموّه: يجسد معرض "أوتوميكانيكا دبي 2026" مكانة دبي منصةً دوليةً رائدةً تجمع كبرى الشركات والخبرات المتخصصة، وتتيح استعراض أحدث الابتكارات واستكشاف فرص التعاون والنمو في الأسواق الإقليمية والعالمية، كما يعكس انتقال المعرض إلى مدينة إكسبو دبي الثقة المتنامية بقدرات الإمارة وبنيتها التحتية المتطورة، وجاهزيتها لاستضافة أبرز الفعاليات الدولية.

وقال سموّه عن التطور المتسارع في قطاع خدمات المركبات يعزز أهمية الاستثمار في الابتكار والتقنيات الذكية وتطوير الكفاءات، بما يواكب متطلبات المستقبل ويرتقي بكفاءة منظومة النقل والخدمات، مشيرا إلى أن دبي ستواصل ترسيخ دورها محوراً رئيساً يربط الأسواق الإقليمية والعالمية، ووجهةً موثوقةً للشركات والمستثمرين، بما يدعم بناء شراكات نوعية ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.

وقام سموه بجولة في أرجاء المعرض، اطلع خلالها على عدد من أجنحة الشركات العارضة، بما في ذلك جناح شركة "هيكسيس" (Hexis) و"جيبـرز (Jeepers).

رافق سموه خلال الجولة نائب الرئيس لقطاع أوتوميكانيكا في شركة ميسي فرانكفورت المنظمة للمعرض مايكل يوهانس، والرئيس التنفيذي لشركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط تيد بلوم.

ويشهد المعرض، الممتد على مدى ثلاثة أيام حتى يوم غد الخميس، مشاركة أكثر من 1300 عارض يمثلون أكثر من 50 دولة، ضمن 11 قسماً متخصصاً تغطي مختلف قطاعات ومكونات سلسلة القيمة في سوق خدمات المركبات وقطع الغيار.

وتنظم شركة ميسي فرانكفورت ميدل ايست المعرض بدعم حكومي من وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وجمارك دبي، فيما تشارك دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بصفتها الشريك الرسمي للوجهة.

ومع انطلاق يومه الثاني، يواصل "أوتوميكانيكا دبي" ربط الشركات والمتخصصين في مختلف مراحل سلسلة توريد خدمات المركبات وقطع الغيار على مستوى العالم، موفرا منصة لاستكشاف التقنيات والاتجاهات التي ترسم ملامح مستقبل القطاع.