جناح الإمارات في «إكسبو أوساكا».. بعيون «السفراء الشباب»

استعرض جناح دولة الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا» تجربة «برنامج السفراء الشباب» أمام طلبة جامعة الإمارات العربية المتحدة، خلال جلسة خاصة بعنوان «جلسة مع جناح دولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا»؛ والتي سلّطت الضوء على الدور المحوري الذي اضطلع به الشباب في تمثيل الإمارات ضمن أحد أبرز المحافل الدولية، وإبراز قصتها وقيمها أمام جمهور عالمي.

ويُعد «برنامج السفراء الشباب»، إحدى المبادرات الرئيسة لمكتب إكسبو الإمارات، إذ يتيح للمشاركين اكتساب خبرات عملية في مجالات التمثيل الوطني والدبلوماسية الثقافية والتواصل الدولي. وخلال «إكسبو 2025 أوساكا»، عمل السفراء الشباب ضمن فريق جناح دولة الإمارات على مدى ستة أشهر، تفاعلوا خلالها مع الزوار من أنحاء العالم، وتولّوا مسؤوليات متنوعة في إدارة كل العمليات التشغيلية داخل الجناح.

وقالت رئيسة مكتب إكسبو الإمارات، مريم المعمري: «يجسّد برنامج السفراء الشباب حرص الإمارات المستمر على الاستثمار في طاقات الشباب، من خلال إتاحة الفرص أمامهم للتعلّم واكتساب الخبرات عبر تحمّل المسؤولية والممارسة العملية. وخلال (إكسبو 2025 أوساكا)، مثّل السفراء الشباب دولة الإمارات، وعملوا في بيئة متعددة الثقافات، وتفاعلوا بشكل مباشر مع أشخاص من مختلف أنحاء العالم».

وضم فريق «برنامج السفراء الشباب» في جناح دولة الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا» 46 سفيراً شاباً، من بينهم 24 إماراتياً و20 يابانياً، إلى جانب اثنين من المقيمين في اليابان. وتوزعت مهامهم على عدد من المجالات، شملت تجربة الزوار، والعمليات التشغيلية للجناح، والمراسم، والبرامج، والاتصالات، كما تفاعلوا طوال فترة إكسبو مع الزوار والوفود الرسمية ومندوبي وسائل الإعلام.

ولم تقتصر مسؤوليات السفراء الشباب على مهامهم اليومية داخل الجناح، بل أسهموا أيضاً في التخطيط لفعاليات «اليوم العالمي للشباب» وتنظيمها، والتي شهدت مشاركة أكثر من 200 شخص يمثلون أكثر من 60 جناحاً للدول. كما ابتكروا ونفذوا برامجهم الخاصة ضمن مبادرة «الشباب في دفة القيادة» التي أُقيمت خلال عطلات نهاية الأسبوع، وأسهموا في تنظيم أنشطة مخصصة للزوار من الأطفال ضمن فعاليات «البرنامج الصيفي للأطفال». وتقديراً لإسهاماتهم في إثراء تجربة زوار الجناح، حصد فريق السفراء الشباب جائزة «أفضل طاقم عمل» في «إكسبو 2025 أوساكا».

وعكست الجلسة التي استضافتها جامعة الإمارات الأثر المستدام لـ«برنامج السفراء الشباب»، إذ أدارتها نائبة مدير جناح دولة الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا» مديرة العمليات في مكتب إكسبو الإمارات، عائشة المرزوقي، مُستندةً إلى تجربتها الشخصية مع البرنامج، إذ بدأت مسيرتها مع إكسبو كسفيرة شابة في «إكسبو 2015 ميلانو».

وعن تجربتها الشخصية، قالت عائشة: «أظهرت لي تجربتي كسفيرة شابة في إكسبو 2015 ميلانو مدى قدرة الشباب على تطوير مهاراتهم وصقل إمكاناتهم عندما تُتاح لهم فرصة تمثيل وطنهم على منصة عالمية. وفي إكسبو 2025 أوساكا، كان من دواعي فخري أن أشهد جيلاً جديداً من السفراء الشباب وهم يخوضون التجربة ذاتها، ويتركون بصمتهم الخاصة فيها».

وأضافت: «اكتسب السفراء الشباب ثقة أكبر بأنفسهم، وتعلّموا العمل والتفاعل ضمن بيئة متعددة الثقافات، وأصبحوا جزءاً أساسياً من تجربة زوار جناح دولة الإمارات. ومن خلال مشاركة تجاربهم مع طلبة جامعة الإمارات العربية المتحدة، نأمل أن نلهمهم لاستكشاف الفرص والإمكانات التي يمكن أن تفتح أمامهم آفاقاً جديدة في المستقبل».

وانضم إلى عائشة المرزوقي في الجلسة الحوارية السفيران الشابان علياء العيسائي وأحمد الدرعي، وتحدثوا عن تجربتهم في تمثيل الإمارات في أوساكا، وتفاعلهم مع الزوار، والعمل مع زملاء من ثقافات مختلفة، كما سلطوا الضوء على المسؤولية التي حملوها على عاتقهم أثناء تمثيل وطنهم، إلى جانب ما اكتسبوه من ثقة ومهارات طوال فترة مشاركتهم في البرنامج.

عائشة المرزوقي:

• السفراء الشباب اكتسبوا ثقة أكبر بأنفسهم، وتعلّموا العمل والتفاعل ضمن بيئة متعددة الثقافات.

• 46 سفيراً ضمهم فريق البرنامج في جناح دولة الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا».