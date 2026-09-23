الخطوط الفلبينية تستأنف رحلاتها المباشرة إلى دبي 2 أكتوبر

تستأنف شركة الخطوط الجوية الفلبينية رحلاتها المباشرة بين العاصمة مانيلا ودبي، اعتباراً من 2 أكتوبر المقبل.

وأعلنت الناقلة، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي اليوم الأربعاء، أنها ستسيّر أربع رحلات أسبوعياً من مانيلا إلى دبي، وبالعكس، وفق الجدول التالي:

PR 658 | مانيلا – دبي: أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والسبت، تغادر الرحلة مانيلا الساعة 12:50 ظهراً، وتصل إلى دبي الساعة 6:00 مساءً (بالتوقيت المحلي للفلبين).

PR 659 | دبي – مانيلا: أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والسبت، تغادر الرحلة دبي الساعة 7:45 مساءً، وتصل إلى مانيلا الساعة 9:10 صباحاً في اليوم التالي (بالتوقيت المحلي للفلبين).