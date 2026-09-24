شركات طيران عالمية تستعد لاستئناف رحلاتها إلى دبي

تستعد مجموعة من شركات الطيران العالمية استئناف رحلاتها إلى مطار دبي الدولي في أكتوبر ونوفمبر المقبلين، بالتزامن مع زيادة الطاقة الاستيعابية للرحلات الدولية إلى دبي مع اقتراب موسم الشتاء.

وقالت مؤسسة مطارات دبي إن أربع شركات طيران أوروبية ستوفر ما يصل إلى 36 رحلة أسبوعية في ذروة التشغيل، تشمل كلاً من «لوفتهانزا» الألمانية، والخطوط السويسرية، و«يورو وينغز» الألمانية، والخطوط الجوية النمساوية.

وإلى جانب هذه الشركات التي ستعيد عدداً من الروابط الجوية المباشرة بين دبي ومدن أوروبية رئيسة، بالتزامن مع بدء موسم الرحلات الشتوي، فإن من المقرر أن تستأنف كل من الخطوط الجوية الفلبينية، و«طيران أستانا» وشركة «ويز إير»، والخطوط البريطانية، رحلاتها إلى دبي في الفترة المقبلة.

وستستأنف «لوفتهانزا» الألمانية رحلاتها من دبي إلى مدينتَي ميونيخ وفرانكفورت، اعتباراً من 25 أكتوبر، فيما تعود «الخطوط السويسرية» برحلات من دبي إلى زيوريخ اعتباراً من 27 أكتوبر.

كما تستأنف شركة «يورو وينغز» رحلاتها من دبي إلى كل من برلين، وشتوتغارت، وكولونيا-بون، اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل، بينما تعود الخطوط الجوية النمساوية برحلات من دبي إلى فيينا اعتباراً من 12 ديسمبر.

كما تستأنف شركة الخطوط الجوية الفلبينية رحلاتها المباشرة بين العاصمة مانيلا ودبي، اعتباراً من الثاني من أكتوبر المقبل، فيما تستأنف «طيران أستانا» رحلات «ألماتي ـ دبي» في الأول من أكتوبر، تليها رحلات «أستانا ـ دبي» في الثاني من أكتوبر، مع زيادة تدريجية في عدد الرحلات خلال أكتوبر.

أما شركة «ويز إير» فستستأنف رحلاتها إلى دبي اعتباراً من 25 أكتوبر، مع عودة رحلات من مدينة بودابست الهنغارية، وبوخارست الرومانية، ضمن برنامج أوسع لاستئناف الرحلات إلى دولة الإمارات.

وأعلنت الخطوط الجوية البريطانية استئناف رحلاتها إلى دبي اعتباراً من الثالث من نوفمبر المقبل، مشيرةً إلى تعديل جدول الرحلات لعدد من الوجهات في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت الشركة أنها ستبدأ بتشغيل رحلة يومية واحدة بين العاصمة البريطانية لندن ودبي خلال موسم الشتاء، على أن يرتفع العدد لاحقاً إلى رحلتين يومياً.