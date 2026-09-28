«كابسات» و«سات إكسبو 2026» ينتقلان إلى «مدينة إكسبو دبي»

يستعد معرضا «كابسات 2026»، و«سات إكسبو 2026» للانطلاق في مركز دبي للمعارض بـ«مدينة إكسبو دبي» خلال الفترة من الخامس إلى السابع من أكتوبر.

وتجمع الدورة الـ33 من «كابسات 2026»، التي تُقام بشراكة مع مدينة دبي للاستوديوهات، نخبة من القادة والخبراء العالميين تحت منصة تستعرض أحدث تقنيات الإعلام وحلول إنتاج المحتوى والبث. وبالتزامن معها، يعود «سات إكسبو 2026» في دورته الثانية، التي تُقام بشراكة استراتيجية مع وكالة الإمارات للفضاء، ليجمع منظومة الأقمار الاصطناعية والفضاء والاتصالات المتقدمة العالمية.

ومن المتوقع أن يستقطب «كابسات 2026» أكثر من 18 ألفاً و800 زائر، وما يزيد على 450 شركة عارضة، إضافة إلى ما يزيد على 700 علامة تجارية من 120 دولة، إلى جانب أكثر من 150 متحدثاً، وأكثر من 50 ساعة من المحتوى المتخصص في المجال، ومن المنتظر أن يجمع «سات إكسبو 2026» أكثر من 8000 زائر، وما يزيد على 150 عارضاً من 70 دولة و80 متحدثاً خبيراً.

وقال رئيس المبيعات لفعاليات المعارض في شركة «إن دي»، راجيندرا سالغاونكار: «يوفّر مقرنا الجديد في (مدينة إكسبو دبي) بيئة محفّزة للأعمال الدولية، مع توسّع (كابسات)، ليشمل تقنيات الإعلام وإنتاج المحتوى والبث والتقنيات السمعية البصرية الاحترافية، وربط (سات إكسبو) لسلسلة قيمة الأقمار الاصطناعية والفضاء».