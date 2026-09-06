الجناح الوطني للإمارات يشارك في "معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026" بمصر

يشارك الجناح الوطني لدولة الإمارات في "معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026"، الذي يقام خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر الجاري في مطار العلمين الدولي بجمهورية مصر العربية.

يتواجد في المعرض، بنسخته الحالية، نخبة من الشركات الإماراتية الرائدة في مجالات الطيران والفضاء والصناعات الدفاعية والتكنولوجية المتطورة.

ويضم الجناح الوطني لدولة الإمارات برنامجاً يقوده مجلس التوازن للتمكين الدفاعي بالتعاون مع الشركات الصناعية الدفاعية الوطنية وبالتنسيق مع وزارة الدفاع، بهدف تعزيز حضور الصناعات الدفاعية الإماراتية في أبرز المعارض والفعاليات الدولية، وفتح آفاق جديدة للشراكات والتعاون مع المؤسسات والشركات العالمية.

يهدف الجناح، من خلال برنامج الفعاليات التي تبزر المشاركة الإماراتية، إلى تعزيز حضور الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية في المحافل الدولية المتخصصة، وإبراز القدرات الوطنية المتقدمة، فضلاً عن إتاحة الفرص لبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات والشركات العالمية.

تأتي هذه المشاركة امتداداً للحضور الإماراتي المتميز في النسخة الافتتاحية للمعرض عام 2024، حيث نظمت الجناح الوطني لدولة الإمارات مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، بدعم من مجلس التوازن للتمكين الدفاعي ووزارة الدفاع، بمشاركة عدد من الشركات الإماراتية المتخصصة في صناعات الطيران والفضاء والدفاع.

وشهدت مشاركة الجناح في النسخة السابقة من المعرض في عام 2024، استعراض أكثر من 50 منتجاً وحلاً تقنياً يحمل علامة "صنع في الإمارات".

وحظي الجناح آنذاك بزيارة كبار الشخصيات في يوم الافتتاح وخلال أيام المعرض والذين اطلعوا على أبرز التقنيات والحلول الإماراتية المعروضة، في تأكيد على أهمية العلاقات الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية.

ويضم الجناح الوطني لدولة الإمارات نخبة من الجهات الوطنية الرائدة، تشمل مجموعة "إيدج"، وأبوظبي للطيران، و Generation 5، و"مجلة الجندي" بصفتها الشريك الإعلامي الرسمي للجناح.

وتستعرض الجهات الإماراتية المشاركة مجموعة متنوعة من الحلول والتقنيات المتقدمة التي تغطي مجالات الطيران والدفاع والأنظمة غير المأهولة والخدمات الجوية والتقنيات المستقبلية، بما يعكس التطور المتسارع الذي تشهده الصناعات الوطنية، ويؤكد قدرة الشركات الإماراتية على المنافسة عالمياً وتقديم حلول مبتكرة تلبي المتطلبات التي تتزايد في كل من الأسواق المحلية والدولية.

وتمثل المشاركة فرصة استراتيجية لتعزيز العلاقات المهنية والتجارية مع الشركاء الإقليميين والدوليين، واستكشاف فرص التعاون في مجالات التصنيع المتقدم والخدمات الجوية وتقنيات الفضاء.

وتواصل مجموعة "أدنيك"، بصفتها الجهة المنظمة للجناح الوطني لدولة الإمارات في المعارض الدولية المتخصصة، جهودها الرامية إلى دعم الشركات الوطنية وتمكينها من الوصول إلى الأسواق العالمية، والترويج للقدرات الإماراتية المتقدمة، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا والصناعات المستقبلية.

ودعا الجناح الوطني لدولة الإمارات زوار معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 إلى زيارته في المنصة رقم (C70) للاطلاع على أحدث الابتكارات والحلول الإماراتية المتقدمة، والتواصل مع ممثلي الجهات المشاركة، واستكشاف فرص التعاون والشراكات المستقبلية في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع.