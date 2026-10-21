«الخطوط الفلبينية» تنضم إلى «سيبو باسيفيك» وتستأنف رحلاتها إلى مطار دبي الدولي

استأنفت الخطوط الجوية الفلبينية رحلاتها إلى مطار دبي الدولي، لتنضم إلى شركة «سيبو باسيفيك» في تشغيل رحلات جوية تربط دبي بالعاصمة الفلبينية مانيلا.

وقالت مطارات دبي، في منشور عبر حسابها على منصة «إكس»، إن الشركتين تشغلان أربع رحلات أسبوعياً لكل منهما، ما يوفر مزيداً من خيارات السفر بين دبي والفلبين، سواء للسياحة أو زيارة دبي أو لم شمل العائلات.