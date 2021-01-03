72.5 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في 2020

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أظهرت الإحصاءات الرسمية المنشورة على تطبيق «دبي ريست»، الخاص بدائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن مبيعات عقارات دبي سجلت مبيعات بقيمة 72.49 مليار درهم خلال عام 2020، مقارنة بـ81 مليار درهم خلال العام السابق، وذلك على الرغم من أزمة «كورونا».

وتفصيلاً، أوضحت الأرقام أن مبيعات العقارات بدبي سجلت 72.49 مليار درهم خلال العام الماضي، موزعة على 35.434 ألف عقار، وهي الفترة التي تزامنت مع ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عالمياً.

وأفادت البيانات، أن المبيعات خلال العام الماضي تقترب من المستويات المحققة خلال العام السابق، والتي سجلت فيه مبيعات بقيمة 81 مليار درهم، موزعة على 40.142 ألف عقار.

وحققت المناطق الخمس الأكثر بيعاً للعقارات في دبي، خلال 2020، مبيعات بقيمة 24.8 مليار درهم، حيث تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق الأكثر بيعاً للعقارات حيث شهدت بيع عقارات بقيمة 6.64 مليارات درهم، وتلتها منطقة برج خليفة بما قيمته 5.14 مليارات درهم، وحدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 4.87 مليارات درهم، ثم المركاض بقيمة 4.48 مليارات درهم، وأخيراً الخليج التجاري بقيمة 3.67 مليارات درهم.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال»، وليد الزرعوني، إنه «على المطور العقاري مراعاة ظروف المستثمرين العقاريين وتخفيف رسوم الخدمات بصورة تحفز على الاستثمار، بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم التسهيلات المرتبطة بجدول السداد للعقار، بالإضافة إلى تنشيط التمويل العقاري». من جهته، قال المستشار العقاري، صالح طباخ، إن «الاهتمام بمراحل إنجاز المشروع يعطي صدقية للسوق، ويحفز المستثمرين على الشراء. فعلى المطور الابتعاد عن المشروعات التي تحتاج إلى فترة طويلة للإنجاز»، مضيفاً أن أفضل وقت لعرض المشروع هو بعد الانتهاء من البنية التحتية وإنجاز ما لا يقل عن 30% من المشروع لكسب ثقة المستثمر وطرح مشروعات قريبة من الاكتمال، باعتبار أن ذلك يوفر قيمة سوقية أفضل.

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