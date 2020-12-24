لقاح «فايزر» يعزّز مكاسب القيمة الســـــوقية للأسهم بـ 8.6 مليارات درهم

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

عزّزت أخبار التسجيل الطارئ للقاح «فايزر» مكاسب القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوقي «دبي المالي» و«أبوظبي للأوراق المالية»، أمس، لتسجل ارتفاعاً قدره 8.6 مليارات درهم، منها 2.96 مليار درهم لسوق دبي المالي، لتصل إلى 342.28 مليار درهم مقابل 339.32 مليار درهم في جلسة تداول الثلاثاء، في ما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في «أبوظبي للأوراق المالية» بمقدار 5.59 مليارات درهم، لتبلغ 740.15 مليار درهم مقابل 734.56 مليار درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي مرتفعاً بنسبة 1.23% عند مستوى 2511 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 196 مليون درهم، في ما ارتفعت أسهم 20 شركة من أصل 34 شركة تم تداول أسهمها، وانخفضت أسهم 10 شركات، وبقيت أسهم أربع شركات على ثبات.بدوره، أقفل سهم «شركة إعمار العقارية» مرتفعاً بنسبة 2.6% عند 3.51 دراهم وبتداولات جاوزت 11 مليون سهم، بينما انخفض سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 0.4% عند 0.28 درهم وبتداولات قاربت 15 مليون سهم.

وفي وقت انخفض فيه سهم «داماك» بنسبة 2.8% عند 1.41 درهم وبتداولات جاوزت 12 مليون سهم، ارتفع سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 1.5% عند 4.65 دراهم وبتداولات جاوزت سبعة ملايين سهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، أنهى المؤشر العام مرتفعاً بنسبة 0.64% عند مستوى 5142 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 408 ملايين درهم.

وانخفض سهم «إشراق العقارية» بنسبة 3% عند 0.32 درهم، وبتداولات قاربت 17 مليون سهم، في ما ارتفع سهم «أدنوك للتوزيع» بنسبة 2.6% عند 3.9 دراهم، وبتداولات جاوزت 10 ملايين سهم. كما ارتفع سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 0.5% عند 13.3 درهم وبتداولات جاوزت ستة ملايين سهم.

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