تفاصيل أول شحنة لقاحات "كوفيد-19" لصالح "هيئة الصحة بدبي"

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

نقلت "الإمارات للشحن الجوي"، أول شحنة لقاحات "كوفيد-19" من إنتاج "فايزر بيونتيك Pfizer-BioNTech" إلى دولة الإمارات لصالح هيئة الصحة بدبي.

إليكم تفاصيل نقل أول شحنة لقاحات "كوفيد-19" ..

1- جرى نقل اللقاحات من بروكسل على رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 182"، التي هبطت في الساعة 11:15 الليلة الماضية (الثلاثاء 22 ديسمبر) في مطار دبي الدولي.

2- وعند الوصول إلى مطار دبي الدولي، أُنزلت الشحنة ونُقلت على وجه السرعة، إلى "سكاي فارما"، مبنى الإمارات للشحن الجوي المخصص لمناولة الأدوية واللقاحات، ليتم التخليص عليها وتسليمها.

3- طورت "الإمارات للشحن الجوي" بنية تحتية حائزة الاعتماد الأوروبي GDP لتخزين ومناولة شحنات الأدوية في دبي.

4- الناقلة أطلقت أيضاً برنامج "ممرات الأدوية"، حيث تتعاون مع شركات المناولة الأرضية والمطارات المحلية في مراكز تصنيع وإنتاج الأدوية الرئيسة عبر العالم لحماية الشحنات أثناء نقلها. ويغطي البرنامج الآن أكثر من 30 مدينة بما فيها بروكسل.

5- "الإمارات للشحن الجوي" أنشأت في دبي أكبر مرفق جوي في العالم لتخزين وتوزيع لقاحات "كوفيد-19". وتقدّر الطاقة الاستيعابية لهذه المنشأة بنحو 10 ملايين قارورة لقاح دفعة واحدة.

6- الشركة أكدت أنها باشرت توزيع لقاحات "كوفيد-19" من عدد من المصنعين العالميين.

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