«الإمارات للشحن الجوي» تنقل مليون شحنة دوائية في 10 أعوام

نقلت «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن التابعة لشركة طيران الإمارات، أكثر من مليون شحنة دوائية، بما يعادل أكثر من 800 ألف طن من المنتجات الدوائية منذ عام 2016، حيث ربطت بذلك شركات تصنيع الأدوية ومقدمي خدمات الرعاية الصحية والمرضى عبر ست قارات.

وتحتفي «الإمارات للشحن الجوي» بمحطة بارزة في مسيرتها لنقل المنتجات الدوائية الحساسة للوقت ودرجات الحرارة عبر دبي، مع مرور 10 أعوام على إطلاق حلولها المتخصصة للخدمات اللوجستية الدوائية، واستثماراتها المتواصلة في هذا القطاع الحيوي.

وبدأت هذه المسيرة في سبتمبر 2016، عندما أطلقت الناقلة منتجها المتخصص لنقل المنتجات الدوائية، ودشنت في دبي مركزاً مخصصاً لمناولة هذه الشحنات، معتمداً وفق معايير ممارسات التوزيع الجيدة، بما يضمن أعلى مستويات الجودة والتحكم في درجات الحرارة.

وتوفر مرافق «الإمارات للشحن الجوي» في دبي حالياً أكثر من 16 ألفاً و500 متر مربع من مساحات المناولة والتخزين المعتمدة وفق معايير ممارسات التوزيع الجيدة في مطاري دبي الدولي وآل مكتوم الدولي، إلى جانب أسطول مخصص يضم أكثر من 55 عربة تبريد متنقلة لنقل الشحنات الدوائية.

وتعمل هذه العربات كحاويات متنقلة يتم التحكم في درجات حرارتها، للحفاظ على درجة حرارة الشحنة أثناء نقلها بين عنبر الطائرة ومبنى الشحن، أو أثناء عمليات النقل السريع بين طائرتين على ساحة المطار. وتنقل «الإمارات للشحن الجوي» في المتوسط ما بين 1.5 مليون ومليوني كيلوغرام من المنتجات الدوائية أسبوعياً على متن رحلاتها.

وتوسعت شبكة «الإمارات للشحن الجوي» المخصصة للمنتجات الدوائية لتشمل 43 محطة حول العالم.

وقال نائب رئيس أول رئيس طيران الإمارات لدائرة الشحن، بدر عباس، إن «(الإمارات للشحن الجوي) رسّخت على مدى العقد الماضي معايير عالمية متفوقة جديدة في شحن المنتجات الدوائية، بحيث باتت تمثل المعيار الذهبي في النقل الجوي للأدوية عالمياً»، مشيراً إلى أن هذا الأمر لم يتحقق بالمصادفة، وإنما يمثل ثمرة سنوات من الاستثمار المكثف لتطوير العمليات والقدرات والكوادر البشرية والبنية التحتية، كما جاء نتاج النجاح في بناء علاقات تعاون وثيقة مع شركات شحن الأدوية، ووكلاء الشحن، والمطارات، ومشغلي الخدمات الأرضية، ومقدمي خدمات النقل متعدد الوسائط.

وأكد عباس الالتزام بمواصلة العمل على تطوير الخدمات لمواكبة أحدث المستجدات، بحيث يظل الهدف ضمان نقل الأدوية والعلاجات الحيوية في أفضل الظروف الممكنة، نظراً لتأثيرها المباشر على حياة الناس في جميع أنحاء العالم.