«الإمارات للشحن الجوي» تستهدف تشغيل أسطول من 23 طائرة في مارس 2027

أظهرت بيانات لـ«شركة الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن التابعة لـ«طيران الإمارات»، توسعاً متسارعاً في أسطولها وشبكة وجهاتها العالمية، مع تسلم الشركة سبع طائرات شحن جديدة من طراز «بوينغ 777»، منذ مارس 2026، إلى جانب أول طائرة من طراز «بوينغ 777-300ERSF» محوّلة من طائرة ركاب تابعة لـ«طيران الإمارات»، وذلك في إطار خطتها لتعزيز قدراتها التشغيلية، وتلبية الطلب المتنامي على خدمات الشحن الجوي.

وبحسب بيانات، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإن «الإمارات للشحن الجوي» تستهدف تشغيل أسطول يضم 23 طائرة شحن مخصصة بحلول نهاية مارس 2027، فيما بلغ عدد وجهات شبكة الشحن التي تخدمها طائراتها 40 وجهة في مارس 2026، وتعتزم رفعها إلى 60 وجهة بحلول يوليو 2027.

وإلى جانب السعة المخصصة على طائرات الشحن، توفر الشركة خدمات نقل البضائع في عنابر الشحن بطائرات الركاب، بما يتيح ربطاً متكرراً عبر ست قارات، كما تقدم حلول شحن مصممة وفق احتياجات المتعاملين، تشمل رحلات الشحن العارض، لدعم متطلبات سلاسل الإمداد.

ويأتي نمو الأسطول والشبكة بالتزامن مع تعزيز «الإمارات للشحن الجوي» عملياتها في أميركا الجنوبية، حيث أضافت سبع رحلات شحن أسبوعية إلى المنطقة منذ مارس 2026، شملت ثلاث رحلات إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، ورحلة إلى العاصمة الكولومبية بوغوتا، ورحلتين إضافيتين إلى مدينة ساو باولو البرازيلية، ورحلة إضافية إلى كيتو في الإكوادور.

وأسهمت هذه الزيادة، وفقاً للشركة، في نمو الصادرات المنقولة بنسبة 57% في الأرجنتين، و22% في البرازيل، و18% في كولومبيا، و14% في الإكوادور، على أساس سنوي، فيما تُشكّل السلع سريعة التلف، وفي مقدمتها الزهور الطازجة والمنتجات الغذائية، جانباً مهماً من حركة الشحن في المنطقة.

ومنذ أبريل 2024، نقلت الشركة نحو 80 ألف طن من السلع سريعة التلف من أسواق أميركا الجنوبية الأربع، من بينها 66 ألف طن من الزهور الطازجة، بحسب بياناتها، كما رفعت الشركة عملياتها في كيتو، إلى ست رحلات شحن أسبوعية في مايو 2026، وأطلقت خدمة شحن أسبوعية إلى بوغوتا في الشهر نفسه، فيما زادت رحلاتها إلى بوينس آيرس إلى ثلاث رحلات أسبوعياً اعتباراً من يوليو 2026، ووسعت عملياتها في ساو باولو إلى أربع رحلات شحن أسبوعية.

وحققت «الإمارات للشحن الجوي» أداء قوياً خلال السنة المالية 2025-2026، إذ نقلت 2.4 مليون طن من البضائع حول العالم، بنمو قدره 3% مقارنة بالسنة المالية السابقة، وسجلت الشركة إيرادات بلغت 16.2 مليار درهم، تُمثّل 12% من إجمالي إيرادات «طيران الإمارات».

كما واصلت الشركة استراتيجيتها القائمة على تقديم حلول شحن مصممة خصيصاً، بوصفها أحد عوامل التميّز الرئيسة، حيث أطلقت خدمة «الإمارات لخدمات النقل السريع»، وهي خدمة للتوصيل الدولي من الباب إلى الباب، إلى جانب حزمة خدمات متخصصة جديدة لقطاعات الطيران والهندسة والدفاع والفضاء، لنقل المكونات الحساسة وعالية الأهمية.

وفي نهاية مارس 2026، بلغ إجمالي أسطول الشحن لدى «الإمارات للشحن الجوي» 13 طائرة من طراز «بوينغ 777» المخصصة للشحن.

• «الإمارات للشحن الجوي» حققت أداء قوياً خلال السنة المالية 2025 - 2026.

• إيرادات «الشركة» بلغت 16.2 مليار درهم تُمثّل 12% من إيرادات «طيران الإمارات».