«الإمارات للشحن الجوي» تطلق خطاً أسبوعياً يربط ميلانو بنيويورك في 5 ديسمبر

أعلنت «الإمارات للشحن الجوي» اعتزامها إطلاق خدمة شحن جوي أسبوعية جديدة تربط مطار مالبينسا في مدينة ميلانو الإيطالية بمطار جون إف كينيدي في نيويورك، اعتباراً من 5 ديسمبر المقبل، بما يوفر مساراً مباشراً لنقل البضائع بين إيطاليا والولايات المتحدة، ويعزز حركة الصادرات عبر شبكة الناقلة العالمية.

وتتيح الخدمة للمصدرين من إيطاليا، ولا سيما في إقليم لومبارديا، الوصول مباشرة إلى السوق الأميركية، التي تُعد من أبرز الشركاء التجاريين لإيطاليا. كما توفر رحلة العودة للشركات في الولايات المتحدة، خصوصاً في منطقة نيويورك الكبرى، فرصاً إضافية لنقل منتجاتها إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا عبر دبي.

وقال نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات، بدر عباس، إن الناقلة عززت عملياتها في ميلانو، التي تمثل بوابة رئيسية للشحن الجوي في إيطاليا وأوروبا، مشيراً إلى أنها توفر حالياً سعات شحن أسبوعية تتجاوز 500 طن بين المدينة والأسواق العالمية.

وأضاف أن أكثر من 100 طن أسبوعياً من هذه السعات تتوافر عبر رحلات طائرات الركاب من ميلانو إلى نيويورك، فيما ستوفر الخدمة الجديدة سعات إضافية على متن طائرات الشحن المتخصصة، بما يمنح المصدرين الإيطاليين مرونة أكبر وموثوقية أعلى في تلبية احتياجات عملائهم في الولايات المتحدة.

وأوضح أن الصادرات من منطقة نيويورك الكبرى شهدت نمواً، ما عزز الطلب على حلول الشحن الموثوقة للوصول إلى الأسواق الدولية. وأضاف أن السعات الإضافية التي ستوفرها الخدمة الجديدة، إلى جانب شبكة رحلات طائرات الشحن والركاب عبر دبي، ستتيح للمصدرين الأميركيين نقل الأدوية ومنتجات التجارة الإلكترونية والسلع القابلة للتلف والآلات إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا.

وستستخدم الناقلة طائرة شحن متخصصة من طراز «بوينغ 777F»، بسعة تصل إلى نحو 100 طن في الرحلة الواحدة، لتشغيل الخدمة الجديدة، التي تستهدف تلبية الطلب على نقل الصادرات من شمال إيطاليا وإقليم لومبارديا إلى الأسواق العالمية.

وسجلت الصادرات المنقولة من ميلانو عبر «الإمارات للشحن الجوي» نمواً بنسبة 13% خلال السنة المالية 2025-2026، مقارنة بالسنة المالية السابقة. وتُعد نيويورك أكبر وجهة لصادرات البضائع الإيطالية المنقولة جواً، ما يجعل الربط المباشر بين المدينتين مساراً إضافياً أمام المصدرين الإيطاليين للوصول إلى عملائهم في أميركا الشمالية.

وتسيّر «الإمارات للشحن الجوي» حالياً رحلة شحن أسبوعية بين ميلانو ومطار آل مكتوم الدولي في دبي. وتشمل أبرز الصادرات الإيطالية المنقولة جواً من ميلانو الأدوية واللقاحات والأدوية المخصصة للتجارب السريرية والسلع الفاخرة ومنتجات الأزياء والمعدات الصناعية وقطع غيار الآلات والسيارات الفاخرة والمنتجات الطازجة والأغذية المتخصصة.

وسجلت صادرات إيطاليا عبر الناقلة نمواً تجاوز 12% بين السنتين الماليتين 2024-2025 و2025-2026، فيما توفر الشركة أسبوعياً أكثر من 1000 طن من سعات الشحن عبر بواباتها الأربع في إيطاليا، وهي بولونيا وميلانو وروما والبندقية.

كما توفر الناقلة خدمات نقل بري تربط الشركات الإيطالية الواقعة خارج نطاق بواباتها المباشرة بشبكة رحلاتها، بما يتيح لها الاستفادة من خدمات الشحن والوصول إلى الأسواق العالمية.

ومن المقرر أن توفر الخدمة الجديدة من نيويورك خيارات إضافية لنقل صادرات الشركات في منطقة نيويورك الكبرى وشمال شرق الولايات المتحدة إلى الأسواق العالمية. وارتفع حجم الصادرات التي نقلتها «الإمارات للشحن الجوي» عبر مطاري جون إف كينيدي ونيوآرك بنسبة 23% خلال السنتين الماليتين 2024-2025 و2025-2026.

وتشمل أبرز الصادرات المنقولة من نيويورك والمناطق المجاورة المستحضرات الصيدلانية ومنتجات الرعاية الصحية والسلع القابلة للتلف وشحنات التجارة الإلكترونية والآلات والمكونات الصناعية.

وكانت «الإمارات للشحن الجوي» أطلقت خلال عام 2026 رحلات شحن إلى لوس أنجلوس ودالاس، وزادت وتيرة رحلاتها إلى ميامي، بما يعزز الربط بين أميركا الشمالية وشبكتها العالمية.

وشهد عام 2026 توسعاً في أسطول الناقلة وشبكة وجهاتها، إذ تسلمت ثماني طائرات شحن جديدة، شملت سبع طائرات من طراز «بوينغ 777F» وطائرة «بوينغ 777» محولة إلى طائرة شحن. وأسهم هذا التوسع في زيادة عدد وجهات شبكة الشحن من أكثر من 40 وجهة في مارس 2026 إلى أكثر من 60 وجهة بحلول يوليو من العام نفسه.

وإلى جانب رحلات الشحن المخصصة، توفر الناقلة سعات لنقل البضائع على متن رحلات الركاب التي تشغلها طيران الإمارات إلى وجهات عبر القارات الست.