«طيران الإمارات» تنقل 1.7 مليون مسافر بين دبي وهانوي في 10 سنوات

نقلت شركة طيران الإمارات أكثر من 1.7 مليون مسافر بين دبي وهانوي، منذ بدء عملياتها إلى العاصمة الفيتنامية في عام 2016، وذلك عبر أكثر من 6140 رحلة جوية خلال عقد من التشغيل، فيما تجاوز حجم البضائع المشحونة في عنابر الطائرات 74 مليون كيلوغرام، بما يعكس دور الرحلات في دعم حركة السفر والتجارة بين فيتنام والأسواق العالمية عبر دبي.

وبحسب بيانات أصدرتها الناقلة بمناسبة مرور 10 سنوات على بدء عملياتها إلى هانوي، سجلت عمليات الشحن من هذه الوجهة، نمواً ملحوظاً خلال السنة المالية 2025-2026، حيث نقلت «طيران الإمارات» أكثر من 21 ألفاً و630 طناً من شحنات الصادرات من العاصمة الفيتنامية، بزيادة بلغت 57% مقارنة بالسنة المالية السابقة.

وخلال الفترة من أبريل إلى أغسطس 2026، نقلت «طيران الإمارات» نحو 10 آلاف و700 طن من الصادرات من هانوي، بنمو 52% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير إلى استمرار نمو الطلب على خدمات الشحن الجوي من فيتنام إلى الأسواق الدولية.

وفي يوليو 2026، أطلقت «الإمارات للشحن الجوي» خدمة شحن عارض منتظمة أسبوعية عبر المحيط الهادئ من هانوي إلى مطار شيكاغو الدولي، في خطوة تعزز الربط المباشر بين الصادرات الفيتنامية والأسواق الأميركية.

كما تشغل ذراع الشحن التابعة للناقلة حالياً خمس رحلات شحن مخصصة أسبوعياً من هانوي باستخدام طائرات «بوينغ 777F» عريضة البدن، لتوفير سعة إضافية لنقل البضائع إلى أسواق أوروبا والأميركتين والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية. وتشمل أبرز السلع التي تنقلها الناقلة من فيتنام المنتجات عالية التقنية ومعدات تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات، وهي قطاعات تعتمد على الشحن الجوي للوصول إلى الأسواق العالمية.

وعلى صعيد حركة السفر، تخدم «طيران الإمارات»، فيتنام عبر 21 رحلة أسبوعياً، وتوفر للمسافرين من هانوي إمكانية الوصول عبر دبي إلى شبكة الناقلة التي تضم نحو 140 وجهة، وتشمل أبرز الوجهات التي سجلت طلباً من مسافري هانوي دبي وبراغ وأمستردام، وباريس ومدريد ووارسو وكوبنهاغن.

وتشير البيانات إلى أن مسار هانوي بات يُشكل جزءاً من عمليات الناقلة في السوق الفيتنامية، مع امتداد دوره من نقل المسافرين إلى دعم الصادرات وربط الشركات المحلية بالأسواق الدولية، في وقت تتعزز العلاقات التجارية بين الإمارات وفيتنام، عقب دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ في فبراير 2026.