"طيران الإمارات" تنقل 21.8 مليون مسافر في 6 أشهر

أعلنت مجموعة الإمارات اليوم عن نتائجها المالية للنصف الأول من السنة المالية 2026-2027، ونقلت "طيران الإمارات" 21.8 مليون مسافر خلال الفترة من 1 أبريل إلى 30 سبتمبر 2026، بانخفاض نسبته 22% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

ونقلت الإمارات للشحن الجوي 1.2 مليون طن من الشحنات خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية، بانخفاض نسبته 1% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وفي المقابل، ارتفعت إيرادات الشحن الجوي بنسبة 52%، مع تراجع السعة المتاحة للشحن الجوي نتيجة الصراع الإقليمي، بالتزامن مع توجه مزيد من شركات الشحن إلى خدمات النقل الجوي في ظل الاضطرابات التي أثرت على حركة النقل البحري.

وخلال النصف الأول من السنة المالية 2026-2027، عززت الإمارات للشحن الجوي سعتها التشغيلية بتسلّم 5 طائرات شحن جديدة من طراز بوينج 777، إلى جانب تشغيل أول طائرة ركاب جرى تحويلها إلى طائرة شحن.

وحققت طيران الإمارات أرباحاً قبل احتساب الضريبة بقيمة 3.7 مليار درهم (1 مليار دولار) خلال النصف الأول من السنة المالية 2026-2027، مقارنة بأرباحها القياسية البالغة 11.4 مليار درهم (3.1 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وبلغ صافي أرباح الناقلة بعد احتساب الضريبة 3.3 مليار درهم (903 ملايين دولار)، بانخفاض نسبته 66%.

وسجلت إيرادات طيران الإمارات، بما في ذلك الإيرادات التشغيلية الأخرى، 56.9 مليار درهم (15.5 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 13% مقارنة بـ65.6 مليار درهم (17.9 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.