«طيران الإمارات» توفر «السياحية الممتازة» إلى 31 وجهة أوروبية

وسّعت شركة طيران الإمارات خيارات السفر أمام متعامليها في أوروبا خلال موسم الشتاء، مع توفير الدرجة السياحية الممتازة على رحلاتها إلى 31 من أصل 41 وجهة في أوروبا والمملكة المتحدة، وإضافة 31 رحلة أسبوعية إلى عدد من أبرز الوجهات الشتوية حول العالم.

وأفادت الناقلة، في بيان، بأنه خلال جدولها الشتوي، تشغل ما معدله 78 رحلة يومياً بين دبي وأوروبا، فيما تشمل الرحلات الإضافية كيب تاون ونيروبي وبوكيت وهانوي ومانيلا ومطار ناريتا في طوكيو وأكرا، بما يمنح المسافرين مرونة أكبر عند التخطيط لرحلاتهم.

وأشارت إلى أن طائرتها الـ«إيرباص A380» تعزز حضورها القوي على الشبكة الأوروبية هذا الشتاء، حيث تخدم 21 وجهة في القارة، وتوفر من خلالها رحلات ربط إلى 21 وجهة أخرى شرق دبي تخدمها الطائرة نفسها، من بينها بانكوك وسيدني وطوكيو.

أما هلسنكي، أحدث وجهات «طيران الإمارات» في أوروبا، فقد صممت مواعيد رحلاتها لتوفير رحلات ربط مريحة إلى شرق وجنوب شرق آسيا وغرب آسيا والمحيط الهندي وإفريقيا وأسترالاسيا، بما يمنح المسافرين من فنلندا خيارات سهلة للوصول إلى مجموعة واسعة من الوجهات الشتوية والمنتجعات.

كما توسع شراكات «طيران الإمارات» عبر اتفاقيات تبادل الرموز و«الإنترلاين» نطاق الخيارات أمام المسافرين من أوروبا، حيث تتيح لهم الوصول إلى 216 وجهة إضافية خارج شبكة الناقلة في الشرق الأقصى وإفريقيا والمحيط الهندي.

وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «يشهد موسم الشتاء طلباً قوياً على السفر من الأسواق الأوروبية، ونواصل تعزيز حضورنا فيها من خلال زيادة السعة وتوسيع نطاق المنتجات التي نوفرها للمتعاملين، بما يمنحهم خيارات أوسع سواء كانت وجهتهم دبي أو إحدى الوجهات التي نخدمها عبر مركزنا العالمي».

وأضاف: «تجمع استراتيجيتنا بين قوة الربط عبر دبي، وزيادة الرحلات إلى الأسواق التي تشهد طلباً قوياً، والتوسع في توفير الدرجة السياحية الممتازة، بما يعزز مرونة السفر ويمنح عملاءنا تجربة أكثر تنوعاً وراحة»، مؤكداً أن دبي تواصل ترسيخ جاذبيتها كوجهة شتوية عالمية، وفي الوقت نفسه تشكل بوابة مثالية للوصول إلى مجموعة واسعة من أبرز الوجهات المشمسة في آسيا وإفريقيا والمحيط الهندي.

«الإمارات للشحن الجوي» تربط ميلانو بنيويورك

أعلنت «الإمارات للشحن الجوي» اعتزامها إطلاق خدمة شحن جوي أسبوعية جديدة، تربط بين مطار مالبينسا في مدينة ميلانو الإيطالية ومطار «جون إف كينيدي» في نيويورك بالولايات المتحدة، وذلك اعتباراً من الخامس من ديسمبر المقبل.

وتوفر هذه الخدمة رابطاً تجارياً مباشراً للمصدرين من إيطاليا، لاسيما من إقليم لومبارديا إلى أميركا التي تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين لإيطاليا، كما تتيح رحلة العودة للشركات في الولايات المتحدة، خصوصاً في منطقة نيويورك الكبرى، فرصاً أكبر لتصدير منتجاتها إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا عبر دبي.

وقال نائب رئيس أول دائرة الشحن في «طيران الإمارات»، بدر عباس: «عززت (الإمارات للشحن الجوي) عملياتها في ميلانو التي تعد بوابة رئيسة للشحن الجوي في إيطاليا وأوروبا، حيث باتت الناقلة توفر حالياً سعات شحن أسبوعياً تزيد عن 500 طن بين هذه المدينة والأسواق العالمية، بما في ذلك أكثر من 100 طن أسبوعياً عبر سعات الشحن المتاحة في رحلات طائرات الركاب من ميلانو إلى نيويورك».