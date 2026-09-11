«الإمارات للشحن الجوي» تعزز دعمها للصادرات الهندية عبر شبكتها العالمية

أكدت «الإمارات للشحن الجوي» التزامها بدعم طموحات التصدير في الهند، أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، مستفيدة من الدور الحيوي الذي يلعبه الشحن الجوي في حركة التجارة الدولية، ونقل السلع عالية القيمة والحساسة للوقت إلى الأسواق العالمية.

وأفادت في بيان، أمس، بأن المطارات الهندية تتعامل سنوياً مع نحو 2.2 مليون طن من الشحنات الدولية، بينما تؤدي الناقلة دوراً مهماً في دعم منظومة الصادرات في البلاد، وربط الشركات والمصنعين والمصدرين بعملائهم في الشرق الأوسط وأوروبا والأميركتين وإفريقيا، وغيرها من الأسواق، من خلال سعة شحن جوي تتجاوز 3000 طن أسبوعياً عبر تسع بوابات في الهند.

وتابعت: «خلال السنة المالية 2025-2026، نقلت (الإمارات للشحن الجوي) أكثر من 153 ألف طن من الصادرات الهندية على متن رحلاتها، دعماً لعدد من القطاعات الرئيسة التي تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد، وشملت أبرز الصادرات التي نقلتها، الأدوية والمنتجات سريعة التلف والإلكترونيات المتقدمة والمكونات الهندسية وقطع غيار السيارات، إلى جانب منتجات الأزياء».

وتنقل «الإمارات للشحن الجوي أسبوعياً» في المتوسط، أكثر من 650 طناً من المنتجات الدوائية، وما يزيد على 600 طن من الأغذية الطازجة، وغيرها من منتجات سريعة التلف، من الهند إلى مختلف أنحاء العالم عبر دبي، كما تشمل الصادرات منتجات موسمية تشتهر بها الهند، وفي مقدمتها المانجو، حيث نقلت «الإمارات للشحن الجوي» نحو 2900 طن من المانجو الهندية إلى عملائها في الأسواق العالمية بين أبريل ويونيو 2026.

وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة الشحن، بدر عباس: «تمثل الهند سوقاً استراتيجية لـ(الإمارات للشحن الجوي). ومع النمو السريع لاقتصادها، تواصل البلاد تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتصنيع والإنتاج، بالتوازي مع توسع صادراتها وممراتها التجارية مع مختلف أنحاء العالم». وأضاف: «نعمل في (الإمارات للشحن الجوي) على تمكين المصدرين في الهند من الوصول إلى عملائهم الدوليين بسرعة وكفاءة، من خلال ربطهم بسلاسل الإمداد العالمية عبر حلول موثوقة وسريعة، وقد عززنا أخيراً خدمات طائرات الشحن المخصصة إلى ثلاث بوابات إضافية في الهند».