«الإمارات للشحن الجوي» تطلق خدمة لنقل تجهيزات الذكاء الاصطناعي

عززت «الإمارات للشحن الجوي» ذراع الشحن التابعة لـ«طيران الإمارات»، مكانتها العالمية بإطلاقها «AI Tech»، المنتج المتخصص والموثوق لنقل تجهيزات ومعدات البنى التحتية الحيوية والحساسة للذكاء الاصطناعي بأمان وفي الوقت المحدد.

وأفاد بيان صادر اليوم، بأن «الإمارات للشحن الجوي» طورت المنتج الجديد لتلبية المتطلبات المعقدة لنقل التجهيزات الحساسة، مثل خوادم الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، ووحدات معالجة الرسومات، والمعدات المتخصصة وغيرها من تجهيزات البنى التحتية الحيوية للذكاء الصناعي وفقاً لأرفع المعايير العالمية في هذا المجال.

وقد روعي في تطوير هذا الحل اللوجيستي المتطور أن يجمع بين الأولوية في التحميل، والمناولة المتخصصة، والمراقبة الاستباقية للشحنات من خلال مركز قيادة طيران الإمارات للشحن الجوي في دبي، لضمان الالتزام الصارم بسلامة الشحنات ومواعيد التسليم المحددة.

ويوفر «AI Tech» للمتعاملين في مختلف أنحاء العالم حلاً متخصصاً، بما في ذلك التحميل ذي الأولوية، والإشراف المحسن على الشحنات، والتنسيق الاستباقي مع المتعاملين طوال رحلة النقل.

وتشمل المزايا الرئيسة لخدمة «AI Tech»، إجراءات مناولة، تضمن الحفاظ على المعدات والحيلولة دون تعرضها للضرر أو التلف، إضافة إلى الأولوية في جدولة مواعيد نقل الشحنات التي تتطلب سرعة فائقة في النقل، فضلا عن إمكانية تتبع الشحنات من المطار إلى المطار، مع تحديثات دورية حول مراحل النقل تتم مراقبتها عبر مركز التحكم التابع لـ«الإمارات للشحن الجوي» في دبي.

كما تشمل المزايا، تواصل استباقي مع المتعاملين وتنسيق مستمر طوال رحلة الشحن، إلى جانب توفير دعم متخصص لشحن المعدات الضخمة والثقيلة المتعلقة بمشاريع الذكاء الاصطناعي.

وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة الشحن، بدر عباس: «حرصنا في (الإمارات للشحن الجوي) على تطوير هذا الحل اللوجيستي النوعي لتلبية الطلب المتنامي على نقل تجهيزات ومعدات البنى التحتية للذكاء الصناعي بأمان وفي الوقت المحدد، حيث تم تصميمه وفقاً لأرفع المعايير لمنح متعاملينا الثقة بأن شحناتهم الحيوية ستنقل بسلاسة عبر شبكتة رحلاتنا، مدعومة بإشراف تشغيلي رفيع وتواصل استباقي».

وأضاف عباس: «نقلنا في يوليو وحده، أكثر من 700 طن من تجهيزات ومعدات البنى التحتية للذكاء الاصطناعي عبر شبكتنا العالمية، ومع تصاعد الطلب في ظل النمو السريع لهذا القطاع، نطمح لأن نصبح الناقل المفضل للشركات العالمية العاملة في منظومة الذكاء الاصطناعي».