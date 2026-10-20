3000 شركة من 60 دولة تشارك في «ويتيكس 2026»

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي.

وتستقطب الدورة الحالية 60 جهة راعية، و23 مؤسسة شريكة وداعمة، بمشاركة 3000 شركة من 60 دولة، فيما يضم المعرض 13 جناحاً دولياً.

ويشهد المعرض انعقاد «ملتقى دبي لمشغلي نقاط شحن المركبات الكهربائية 2026»، تحت شعار: «تواصل. تنسيق. تسريع». كما يتضمن مناطق مخصصة للتنقل الأخضر والصحة والسلامة والوفود، بهدف تعزيز التواصل والتعاون بين الشركات المحلية والعالمية المشاركة وكبرى الجهات الحكومية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتنظم الهيئة على هامش المعرض 119 ندوة وجلسة نقاشية متخصصة، بمشاركة خبراء ومختصين من مختلف أنحاء العالم.

ومن أبرز الموضوعات المطروحة خلال الندوات والجلسات النقاشية: التقنيات الرائدة والناشئة والمبتكرة في مجالات الطاقة والمياه والبيئة، وتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي، وتعزيز أداء الأصول وموثوقيتها في البنية التحتية للمؤسسات الخدمية، ودعم الصناعة والمدن والنمو الرقمي بالطاقة.

وتتناول الجلسات أيضاً بناء شبكات مياه ذكية، وحلول المحولات الكهربائية لطاقة الرياح، ودمج الهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي في شبكات الغاز الطبيعي لخفض البصمة الكربونية، وتقنيات ربط مصادر الطاقة المتجددة والأحمال الكبيرة بالشبكات الكهربائية. كما تشمل الموضوعات بناء مؤسسات ذاتية التشغيل، وتعزيز الأمن السيبراني للشبكات في عصر الذكاء الاصطناعي، وتطوير التوائم الرقمية الكهربائية، وتحسين استخلاص المياه من البحر وتصريف الرجيع الملحي باستخدام تقنيات التناضح العكسي المتقدمة، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصحة والسلامة، وشفافية أنظمة الذكاء الاصطناعي وأخلاقياتها والامتثال التنظيمي، وفرص الاستثمار في المدن المستدامة، والتوسع في البنية التحتية للمركبات الكهربائية دون زيادة الضغط على شبكة الكهرباء.

وبوصفه أحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، وأكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والاستدامة وإزالة الكربون والتنقل الأخضر والهيدروجين الأخضر والمدن المستدامة والصحة والسلامة والقطاعات ذات الصلة، تجد الشركات المحلية والعالمية في «ويتيكس» منصة رائدة لإطلاق تقنياتها المبتكرة وعلاماتها التجارية والترويج لها، وحدثاً رئيساً على أجندة الاستدامة حول العالم للدخول إلى أسواق وبلدان جديدة وزيادة حصتها السوقية، وترسيخ إسهامها في إحداث نقلة نوعية في مجال الاستدامة وتحول الطاقة والمياه، وأصبح المعرض ملتقى عالمياً تترقبه آلاف الشركات والمستثمرون وصنّاع القرار والخبراء والمتخصصون، لتبادل أحدث الابتكارات والممارسات، والتعرّف عن كثب إلى الفرص الناشئة وتوجهات الأسواق في المنطقة وعلى مستوى العالم.

إلى ذلك، أعلنت مجموعة «إينوك» تحقيق نتائج في مجالات الاستدامة وكفاءة الطاقة وإدارة الموارد وترشيد استهلاك المياه، وذلك بالتزامن مع مشاركتها في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026».

وتسلط المجموعة الضوء خلال مشاركتها على دور استثماراتها وتقنياتها وممارساتها في إدارة الموارد في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وخفض الانبعاثات والنفايات، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتقليل استهلاك المياه العذبة وزيادة إعادة استخدام المياه واسترداد الموارد.

وذكرت المجموعة أنها حسّنت كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 21.7% منذ عام 2014، وخفضت كثافة انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 11.5%، ما أسهم في تجنب انبعاثات تراكمية بلغت 1.47 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

وخلال الفترة ذاتها، حققت المجموعة وفورات تراكمية تجاوزت 478 مليون درهم من مبادرات إدارة الطاقة والموارد، واستثمرت أكثر من 156 مليون درهم في هذه المبادرات. كما أسهم دمج الطاقة المتجددة في عملياتها في تحقيق وفورات تراكمية تجاوزت 75 مليون درهم منذ عام 2017، فيما بلغ معدل إعادة تدوير النفايات 65.24% في عام 2025.