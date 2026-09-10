الإمارات للشحن الجوي تنقل 153 ألف طن من الصادرات الهندية

أكدت الإمارات للشحن الجوي التزامها بدعم طموحات التصدير في الهند، مستفيدة من الدور الحيوي الذي يلعبه الشحن الجوي في حركة التجارة الدولية ونقل السلع عالية القيمة والحساسة للوقت إلى الأسواق العالمية.

وخلال السنة المالية 2025-2026، نقلت الإمارات للشحن الجوي أكثر من 153 ألف طن من الصادرات الهندية على متن رحلاتها، دعماً لعدد من القطاعات الرئيسية التي تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.

وشملت أبرز الصادرات التي نقلتها، الأدوية والمنتجات سريعة التلف والإلكترونيات المتقدمة والمكونات الهندسية وقطع غيار السيارات، إلى جانب منتجات الأزياء.

وتتعامل المطارات الهندية سنوياً مع نحو 2.2 مليون طن من الشحنات الدولية، فيما تؤدي الإمارات للشحن الجوي دوراً مهماً في دعم منظومة الصادرات في البلاد، وربط الشركات والمصنعين والمصدرين بعملائهم في الشرق الأوسط وأوروبا والأميركتين وإفريقيا وغيرها من الأسواق، من خلال سعة شحن جوي تتجاوز 3 آلاف طن أسبوعياً عبر تسع بوابات في الهند.

وتنقل الإمارات للشحن الجوي أسبوعياً، في المتوسط، أكثر من 650 طناً من المنتجات الدوائية وما يزيد على 600 طن من الأغذية الطازجة وغيرها من المنتجات سريعة التلف من الهند إلى مختلف أنحاء العالم عبر دبي.

وقال نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن بدر عباس، إن الهند تمثل سوقاً استراتيجية للإمارات للشحن الجوي، ونعمل في الإمارات للشحن الجوي على تمكين المصدرين في الهند من الوصول إلى عملائهم الدوليين بسرعة وكفاءة، من خلال ربطهم بسلاسل الإمداد العالمية عبر حلول موثوقة وسريعة.

ولتلبية الطلب المتنامي على سعات التصدير من السوق الهندية، أطلقت الإمارات للشحن الجوي خدمات شحن أسبوعية جديدة إلى بنغالورو وتشيناي وحيدر أباد، ليرتفع إجمالي عدد رحلات الشحن المخصصة إلى الهند إلى سبع رحلات أسبوعياً.

وتتكامل هذه الرحلات مع السعات المتاحة على رحلات طيران الإمارات البالغ عددها 167 رحلة ركاب أسبوعياً إلى الهند، لتوفر للمصدرين اتصالاً مباشراً وسعات كبيرة إلى أهم الممرات التجارية العالمية.

وتواصل الإمارات للشحن الجوي دعم النمو المتسارع في حركة التجارة بين الهند ودولة الإمارات، مستفيدة من الشراكة الاقتصادية المتنامية بين البلدين والنتائج التي حققتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ دخولها حيز التنفيذ في مايو 2022.

ومع نمو التجارة غير النفطية بين البلدين بمعدل سنوي يبلغ نحو 15%، أسهمت الإمارات للشحن الجوي في دعم التدفقات التجارية المتزايدة، حيث نقلت أكثر من 28 ألف طن من الصادرات الهندية إلى دولة الإمارات خلال السنة المالية 2025-2026، بزيادة قدرها 24% مقارنة بالسنة السابقة.