«طيران الإمارات» تربط الشركات الناشئة في دبي بشبكتها العالمية

وقعت شركة طيران الإمارات وغرف دبي مذكرة تفاهم تهدف إلى تسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الدولي. وبموجب المذكرة سيتمكن أعضاء غرفة تجارة دبي من الاستفادة من شبكة ربط عالمية موثوقة وفعالة، إلى جانب حلول لوجستية مصممة لتلبية احتياجاتهم عبر «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن التابعة لـ«طيران الإمارات».

وستسهم خبرات «الإمارات للشحن الجوي» في الخدمات اللوجستية العابرة للحدود، إلى جانب شبكتها الدولية الممتدة عبر ست قارات وأسطولها الكبير من الطائرات عريضة البدن، في تمكين الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها من التخطيط لتوسعاتها في الأسواق العالمية وتنفيذه بكفاءة أكبر. كما ستتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة إمكانية الاستفادة من حلول التوصيل السريع المتخصصة عبر «الإمارات لخدمات الشحن السريع»، التي توفر للشركات خيارات سريعة وآمنة وفعالة من حيث التكلفة للنقل والتخليص.

وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «من خلال شراكتنا مع غرف دبي، فإننا نوظف قوة شبكة (طيران الإمارات) وإمكانات (الإمارات للشحن الجوي) وخبراتها اللوجستية لتوفير منظومة متكاملة تساعد هذه الشركات على تجاوز تحديات التجارة عبر الحدود، والوصول إلى أسواق جديدة، والاندماج بصورة أكثر فاعلية في سلاسل الإمداد العالمية».

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، خالد الجروان: «يجسد هذا التعاون التزامنا بدعم التوسع الدولي لمجتمع الأعمال في دبي. ومن خلال تمكين الشركات العاملة في الإمارة من الاستفادة من حلول لوجستية موثوقة، وشبكة ربط عالمية واسعة، وخبرات متخصصة، سيتم تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التصدير إلى الأسواق العالمية بكفاءة أكبر».