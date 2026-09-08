«ديوا»: 47.9 ألف مركبة كهربائية في دبي

أفادت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بأن عدد نقاط شحن المركبات الكهربائية في دبي بلغ 2223 نقطة شحن، في نهاية الربع الأول من عام 2026، فيما بلغ عدد المركبات الكهربائية في الإمارة 47 ألفاً و944 مركبة، في نهاية عام 2025، مقارنة بـ37 ألفاً و486 مركبة في نهاية عام 2024، بزيادة تجاوزت 10 آلاف مركبة أو ما يقارب 28%.

وذكرت في بيان، أمس، إلى أن هذه الأرقام تعكس تحوّل البنية التحتية للشحن إلى عنصر أساسي في منظومة التنقل المستدام، بما يستدعي مواصلة تطويرها بالتوازي مع نمو سوق المركبات الكهربائية، كما تبرز أيضاً تقنية «المركبة إلى الشبكة» (V2G)، التي تتيح للمركبات المتوافقة إعادة ضخ الكهرباء المخزنة في بطارياتها إلى الشبكة.

وأشارت الهيئة إلى أن معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2026)، الذي تنظمه من 20 إلى 22 أكتوبر 2026، في مركز دبي التجاري العالمي، يُسلّط الضوء على ملامح التحول نحو التنقل المستدام من زاوية تجمع بين النقل والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، وأوضحت أن «منطقة التنقل الأخضر» وضعت المركبات الكهربائية والهيدروجينية وتقنيات الشحن وحلول إدارة الأساطيل في مشهد واحد، بما يتيح لمشغلي وسائل النقل والمؤسسات الخدماتية والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا استكشاف الحلول التي تسهم في تسريع تبني التنقل المستدام.

ولفتت إلى أن «ويتيكس 2025» كان قد استعرض العديد من التقنيات ذات الصلة، بما في ذلك تقنيات الهيدروجين والوقود منخفض الانبعاثات، إلى جانب البنية التحتية ومحطات شحن المركبات الكهربائية، وبيّنت الهيئة أنه كلما ارتفع عدد المركبات الكهربائية، ازدادت أهمية البنية التحتية للشحن، حيث لم يعد التحدي في زيادة أعداد محطات الشحن فحسب، وإنما في سرعة الشحن، وتوزيع المحطات، وإدارة الأحمال وقدرتها على خدمة الأساطيل ذات التشغيل المكثف.

وتبرز الأساطيل العامة والتجارية بوصفها ميداناً مهماً لاختبار اقتصادات التنقل الكهربائي، حيث تتيح مساراتها المنتظمة ومعدلات استخدامها المرتفعة قياس كُلفة التشغيل والعائد وكفاءة البنية التحتية بدقة أكبر. وفي هذا الإطار، أنجزت هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة «تاكسي دبي» المرحلة الأولى من مركز للشحن فائق السرعة، يضم 24 نقطة شحن بقدرة 360 كيلوواظ لكلٍّ منها، وقادر على شحن 24 مركبة بالتزامن خلال نحو 35 دقيقة، ويندرج المشروع ضمن اتفاقية تهدف إلى إنشاء أكثر من 200 نقطة شحن فائقة السرعة لأسطول الشركة، بما يُعزّز البنية التحتية للتنقل المستدام في الإمارة، كما تستهدف هيئة الطرق والمواصلات في دبي تحويل جميع حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية وهيدروجينية بحلول عام 2050.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسِّس ورئيس معرض «ويتيكس»، سعيد محمد الطاير: «يتطلب مستقبل التنقل المستدام بناء منظومة متكاملة تجمع بين الطاقة النظيفة والبنية التحتية المتطورة والتقنيات الرقمية المبتكرة ونماذج الأعمال والاستثمار القادرة على تسريع التحول نحو اقتصاد أخضر منخفض الانبعاثات»، وأوضح أن «التوسع في وسائل النقل المستدامة لا يقتصر على تطوير المركبات والتقنيات المتقدمة، بل يعتمد كذلك على توفير حلول شحن وتزويد بالطاقة تتسم بالكفاءة والاعتمادية والمرونة».