الأسهم تستوعب قلق «كورونا» وترتد بسيولة 825 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استوعبت أسواق المال المحلية المخاوف والقلق الذي ساد منذ بداية الأسبوع، بشأن سلالة جديدة من فيروس «كورونا»، وارتدت صاعدة، أمس، بسيولة 825 مليون درهم، مع ارتفاع المؤشرات الرئيسة والقطاعية.

وبحسب بيانات السوقين، أغلق مؤشر سوق دبي المالي مرتفعاً بنسبة 0.81% عند مستوى 2481 نقطة وبتداولات 358 مليون درهم.

وارتفعت أسهم 17 شركة من أصل 29 شركة تم تداولها اليوم، بينما انخفضت أسهم ثماني شركات، وبقيت أربع شركات على ثبات.

وأقفل سهم إعمار العقارية مرتفعاً بنسبة 0.6% عند 3.42 دراهم، وبتداولات قاربت 30 مليون سهم، بينما ارتفع سهم دبي للاستثمار بنسبة 1.4% عند 1.44 درهم وبتداولات تجاوزت 22 مليون سهم.

وانخفض سهم ديار للتطوير بنسبة 0.4% عند 0.28 درهم وبتداولات قاربت 15 مليون سهم، بينما ارتفع سهم دبي الإسلامي بنسبة 2.7% عند 4.58 دراهم وبتداولات قاربت سبعة ملايين سهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.72% عند مستوى 5110 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 467 مليون درهم.

من جانبه، قال الخبير بأسواق المال، وضاح الطه، لـ«الإمارات اليوم»، إن «رد فعل الأسواق المالية بشأن تطوّرات (كورونا) جاء تأثراً بالقلق الذي ساد نظيرتها العالمية وليس منفرداً»، مشيراً إلى أن «المستثمرين في الأسواق المحلية تعلموا الدرس على مدار الشهور الماضية، بمعنى أن هناك أحداثاً عالمية مؤثرة وتأثيرات تطال اقتصادات الدول، ونحن لسنا بمعزل عنها، ولا تعني أن الوضع سلبي للغاية أو لا فرص فيه».

وبيّن الطه أن «المساهمين بشكل عام باتوا يفهمون جيداً أنه بمجرد السيطرة على الفيروس، ستعود الأمور لسابق عهدها، لذا ارتدت الأسواق بدعم من ثقة المستثمرين أنفسهم بالاقتصاد الوطني، وتفهمهم أن ما يحدث نتيجة لعوامل خارجية».

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