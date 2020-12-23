سوق دبي الحرة تسجل 69.9 مليون درهم مبيعات خلال 3 أيام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت سوق دبي الحرة أن مبيعاتها سجلت 69.99 مليون درهم في نهاية ثالث أيام عرض الخصومات بنسبة 25%، الذي أطلقته المؤسسة على مجموعة واسعة من السلع بمناسبة الذكرى السنوية الـ37 لتأسيسها.

وأفاد بيان صدر، أمس، بأن العرض الذي استغرق 72 ساعة، وشمل خدمة التوصيل المنزلي، أسفر عن حركة شراء قوية في مطار دبي الدولي.

وتصدّرت العطور قائمة السلع الأكثر مبيعاً خلال الأيام الثلاثة للعرض، بعد أن سجلت 17.613 مليون درهم، فيما جاءت مستحضرات التجميل في المركز الثاني مسجلة 8.179 ملايين درهم، تلتها ساعات اليد التي سجلت 7.891 ملايين درهم. وحققت مبيعات تذاكر سحبي «ميلينيوم مليونير» و«أروع مفاجآت سوق دبي الحرة» الترويجيين 7.373 ملايين درهم، وحلت رابعاً ضمن قائمة السلع الأكثر مبيعاً.

وخلال الأيام الثلاثة للعرض، تم تسجيل ما مجموعه 104 آلاف و698 معاملة شراء عبر صناديق الدفع لدى منافذ سوق دبي الحرة.

من جهتها، تضاعفت أرقام المبيعات عبر الإنترنت في الفترة ذاتها، من خلال خدمة «كليك آند كوليكت»، التي تتيح الفرصة للمسافرين لتقديم طلبات الشراء قبل موعد رحلاتهم، وبلغ إجمالي مبيعات هذه الخدمة 6.944 ملايين درهم في غضون 72 ساعة، كما وصل إجمالي عدد طلبات الشراء المسجلة مسبقاً 6331 طلباً. وسجلت مبيعات خدمة التوصيل المنزلي داخل الدولة 3.964 ملايين درهم، بإجمالي 2.398 مليون طلب شراء، حيث بيعت 12 ألفاً و917 وحدة سلعية عبر التوصيل المنزلي، وتصدّرت العطور أيضاً قائمة السلع الأكثر مبيعاً، تلتها مستحضرات التجميل، والأزياء، والمواد الغذائية، وساعات اليد.

وقال النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، كولم ماكلوكلين: «نحن سعداء بهذه النتائج الإيجابية التي حققناها في متاجرنا وعبر الإنترنت، خلال احتفالاتنا بالذكرى السنوية لتأسيس السوق، ونشكر المتعاملين معنا المسافرين الذين تجاوبوا مع العرض، على الرغم من أن أعدادهم كانت أقل من المعتاد في مطار دبي الدولي، وذلك بسبب ظروف جائحة (كوفيد-19)».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news