687 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 687 مليون درهم.

وأفادت الدائرة في بيان لها، أمس، بأنها شهدت تسجيل 194 مبايعة بقيمة 472.03 مليون درهم، منها 22 مبايعة لأراضٍ بقيمة 191.91 مليون درهم، و172 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 280.12 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا»، فيما تصدرت «ند الشبا الأولى» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت ثماني مبايعات بقيمة 19 مليون درهم، تلتها منطقة «معيصم الأول» بتسجيلها ثلاث مبايعات بقيمة 14 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة «برج خليفة» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعتان بقيمة 14 مليون درهم لكل منهما في منطقة «مرسى دبي».

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 37 مبايعة بقيمة 63 مليون درهم.

بدورها، سجلت الرهونات قيمة قدرها 202.5 مليون درهم، منها 21 رهناً لأراضٍ بقيمة 76.54 مليون درهم، و41 رهناً لفلل وشقق بقيمة 125.96 مليون درهم.

أما الهبات، فشهدت تسجيل تسع هبات بقيمة 13.23 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «الثنية الرابعة» بقيمة ثمانية ملايين درهم، وأخرى في منطقة «الحبية السادسة» بقيمة مليوني درهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news