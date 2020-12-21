مخاوف الإغلاق وتراجع النفط تهبط بأسواق المال الخليجية والمحلية

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

ألقت مخاوف عودة الإغلاق، ووضع قيود على حركة الطيران عالمياً، والذي أعلنته بعض الدول، نظراً لظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19)، إضافة إلى تراجعات أسعار النفط، بظلالها على أسواق المال العالمية، ومن خلفها الخليجية والمحلية.

وأنهى سوق دبي المالي التداولات منخفضاً بنسبة 3.84% عند مستوى 2461 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 480 مليون درهم، فيما تراجع نظيره في أبوظبي بنسبة 0.79% عند مستوى 5073 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 504 ملايين درهم.

وتعد تراجعات أمس الأكبر، منذ إعادة فتح أنشطة الاقتصاد، واستئناف حركة النشاط التجاري.

«دبي المالي»

وبحسب بيانات سوق دبي المالي، فقد أغلقت أسهم 29 شركة على انخفاض، من أصل 31 شركة تم تداول أسهمها، بينما ارتفعت أسهم شركتين.

وأغلق سهم «شركة إعمار العقارية» منخفضاً بنسبة 4.8%، عند 3.4 دراهم، بتداولات جاوزت 29 مليون سهم، بينما انخفض سهم «شركة دبي للاستثمار» بنسبة 4.7% عند 1.42 درهم، بتداولات جاوزت 31 مليون سهم.

بدوره، انخفض سهم «شركة دماك العقارية» بنسبة 5% عند 1.52 درهم، بتداولات جاوزت 18 مليون سهم، كما انخفض سهم «جي إف إتش» بنسبة 4.9% عند 0.584 درهم، بتداولات جاوزت 32 مليون سهم.

وانخفض كذلك سهم دبي الإسلامي بنسبة 4.5% عند 4.46 دراهم، بتداولات جاوزت 18 مليون سهم، بينما انخفض سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.8% عند 10.45 دراهم، بتداولات جاوزت أربعة ملايين سهم.

«أبوظبي للأوراق المالية»

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، انخفض سهم «إشراق للاستثمار» بنسبة 4.8% عند 0.33 درهم، وبتداولات جاوزت 11 مليون سهم. كما انخفض سهم «دانة غاز» بنحو 5% عند 0.69 درهم، بتداولات قاربت 21 مليون سهم، بينما انخفض سهم «طاقة» بنسبة 4.9% عند 1.35 درهم، بتداولات قاربت 11 مليون سهم.

أسواق الخليج تتراجع.. والنفط يهبط

سجلت مؤشرات الأسواق الخليجية تراجعات، خلال جلسة أمس، متأثرة بالمخاوف الخاصة بـ«الجائحة». كما هبطت أسعار النفط ثلاثة دولارات، في أكبر هبوط خلال يوم واحد، منذ يونيو 2020، إذ انخفض خام «برنت» ثلاثة دولارات للبرميل، بما يعادل 5.7% إلى 49.26 دولاراً للبرميل، في حين تراجع خام «غرب تكساس الوسيط الأميركي» 2.92 دولار، أو 6% إلى 46.18 دولاراً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news