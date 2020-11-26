"طيران الإمارات" تعيد فتح صالاتها عبر العالم بدءاً من القاهرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

باشرت شركة طيران الإمارات، إعادة فتح صالاتها الخاصة في المطارات العالمية، حيث بدأت استقبال العملاء في صالتها بمطار القاهرة الدولي.

وأفادت الشركة في بيان اليوم، بأن عملاءها سيتمكنون، في الأسابيع المقبلة، من الاستمتاع بالخدمات المتميزة التي توفرها صالاتها في مطار "نيويورك جيه إف كيه" ومطار "مانشستر" الدولي ووجهات أخرى عبر شبكة خطوطها العالمية.

وأدخلت "طيران الإمارات" تعديلات على الصالات، مع اتباع إجراءات احترازية للمحافظة على صحة وسلامة عملائها، وتطبيق بروتوكولات جديدة في كل صالة.

وسيستبدل "البوفيه" بخدمة الطلب حسب الاختيار، مع تفعيل قوائم رقمية، كما سيتم تعقيم كل مقعد وطاولة بعد مغادرة العملاء، إضافة إلى تعقيم الصالة بانتظام.

وسيرتدي جميع العاملين في الصالات أقنعة الوجه والقفازات ومعدات الحماية الشخصية، كما ستُطبق بروتوكولات التباعد الجسدي وتُخفض سعة الجلوس في الصالة إلى النصف.

ولن تتوفر الصحف والمجلات والمطبوعات الأخرى لتقليل احتمالات الإصابة عن طريق اللمس.

وكانت "طيران الإمارات"، أعادت فتح صالتها في "الكونكورس B" بمطار دبي الدولي مع إعادة تصميم الخدمات المقدمة وتخصيص منطقة لمسافري الدرجة الأولى.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news