الأول من نوعه عالمياً.. دبي تطلق «بطاقة الولاء السياحي» بتأشيرة متعددة الدخول لمدة 5 سنوات

كشفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن تفاصيل برنامج "بطاقة الولاء السياحي"، الأول من نوعه عالمياً على مستوى المدن، والذي كان قد أطلقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مؤخراً ضمن مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز تنافسية قطاع السياحة في دبي.

ويتيح البرنامج للزوّار المتكررين لدبي عضوية حصرية لمدة خمس سنوات، بنظام الدعوات فقط من خلال ترشيحات الشركاء، ويوفر لأعضائه مجموعة من المزايا والخدمات والتجارب الحصرية، إلى جانب تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة خمس سنوات. ويهدف البرنامج إلى تشجيع الزوّار على تكرار زيارة دبي، وجعل تجربة السفر إليها أكثر سهولة وتميّزاً، بما يعزز ارتباطهم بالإمارة ويرسّخ مكانتها وجهةً عالميةً رائدةً للأعمال والترفيه، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

ويحظى البرنامج بدعم مجموعة واسعة من الشركاء في القطاع الخاص، ويقدّم باقة من العروض والمزايا الحصرية للزوار المتكرّرين لدبي، بما يثري تجاربهم ويمنحهم مزيداً من الأسباب للعودة إليها. ويأتي البرنامج امتداداً لنهج دبي الاستراتيجي الرامي إلى تعزيز ارتباط الزوار بالإمارة، وبناء علاقة مستدامة تتجسّد في التوصية بها وجهةً مفضلةً للسياحة والأعمال، والاستفادة من الفرص التي توفرها منظومتها الاقتصادية .

وسيتم تفعيل عضوية الزوار المتكررين الذين تتم دعوتهم للانضمام إلى "بطاقة الولاء السياحي" بعد الموافقة على طلبات التأشيرة الخاصة بهم واستيفائهم معايير الأهلية المحددة. وبعد تأكيد العضوية، سيحظى الأعضاء بإمكانية الاستفادة الفورية من مجموعة من المزايا الحصرية التي يقدمها شركاء البرنامج، بما في ذلك بطاقة السعادة للسياح الخاصة بالإدارة العامة للهوية وشؤون الاجانب - دبي التي توفر امتيازات وعروضاً ترويجية متنوعة في مختلف أنحاء المدينة، بالإضافة إلى رصيد مقدم من مجموعة "ماجد الفطيم" يمكن استخدامه في متاجر التجزئة والوجهات الخاصة بها.

ومن المقرّر الإعلان لاحقاً عن مزايا حصرية إضافية يقدّمها الشركاء بما فیھا ترقیة فئات الغرف الفندقية، والدخول إلى صالات الضیافة، والحجز المسبق للفعالیات، وسوف یحظى الأعضاء بتجربة زیارة ممیزة تُسھم في جعل السفر إلى دبي والتنقّل داخلھا أكثر سھولة وراحة.

وتُوجَّه دعوات الانضمام إلى المسافرين المؤهلين من خلال برامج ولاء مختارة وشركات عالمية لدى الشركاء الأوائل للبرنامج، من بينهم طيران الإمارات، وأكور، وفيزا، بينما سيتم انضمام مزيد من الشركاء إلى البرنامج مستقبلاً.

وجهة عالمية

وفي هذه المناسبة قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: " يجسّد إطلاق برنامج "بطاقة الولاء السياحي"، رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في مواصلة الابتكار في القطاع السياحي، وتعزيز تنافسية دبي وجهةً عالميةً رائدةً، من خلال تقديم مبادرات نوعية تثري تجارب الزوار وتشجعهم على تكرار زيارة الإمارة".

وأضاف: "تشكّل الزيارات المتكررة ركيزة أساسية في مسيرة نمو القطاع السياحي في دبي، بفضل حرص الإمارة على تسهيل وصول الزوار، والارتقاء بجودة الخدمات، وتوفير بيئة آمنة لهم. ويعزز إطلاق برنامج "بطاقة الولاء السياحي" ارتباط الزوار بدبي، ويثري تجاربهم، ويمنحهم مزيداً من الأسباب للعودة إليها. كما يجسد البرنامج مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإطلاق برامج ومبادرات مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي وترسّخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه".

قيمة إضافية

ومن جانبه، قال اللواء خلف أحمد الغيث، مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي: "يمثّل برنامج "بطاقة الولاء السياحي" خطوة عملية لترجمة طموح دبي في بناء علاقات مستدامة مع زوارها إلى خدمات تجعل عودتهم أكثر سهولة وتمنحهم قيمة إضافية مع كل زيارة. وفي إقامة دبي، نعمل على أن تعكس إجراءات الدخول والخدمات المرتبطة بها الكفاءة التي يثق بها الزوار، وأن تتكامل مع المزايا التي يقدّمها شركاؤنا لتوفير تجربة سلسة تشجّعهم على اختيار دبي مجدداً".

وأضاف: "يركّز دورنا على تبسيط الإجراءات وتطوير خدمات مرنة واستباقية تستجيب لاحتياجات الزوار المتكررين، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن والكفاءة التشغيلية. ومن خلال تعاوننا مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وشركاء البرنامج، نربط سهولة الوصول بتجربة متكاملة داخل الإمارة، بما يعزّز ثقة الزوار بخدماتها ويرسّخ مكانة دبي وجهةً مفضّلةً يحرصون على تكرار زيارتها".

ركیزة أساسیة

ومن جھته، قال عدنان كاظم، نائب الرئیس والرئیس التنفیذي للعملیات التجاریة في طیران الإمارات: "تنقل طیران الإمارات ملایین الزوّار إلى دبي سنویاً، ویعود عدد كبیر منھم إلى المدینة مراراً بقصد الأعمال أو زیارة العائلة أو لاكتشاف ما تضیفه دبي باستمرار من معالم وتجارب ووجھات جدیدة. ویشكل تكرار الزیارة ركیزة أساسیة للنمو المستدام لأي وجھة سیاحیة، ومن ھنا تكتسب مشاركتنا في "بطاقة الولاء السياحي" أھمیة خاصة، إذ تتیح لنا فرصة مكافأة بعض أكثر أعضاء سكاي واردز من طیران الإمارات ولاءً، بمزایا إضافیة تمتد عبر الفنادق والمطاعم والمعالم والتجارب المختلفة طوال فترة إقامتھم في دبي".

وأضاف: "تشكل السیاحة محوراً رئیسیاً في مستھدفات أجندة دبي الاقتصادیة D33، وتسھم طیران الإمارات في دعم ھذه الرؤیة من خلال ربط دبي بشبكة عالمیة تضم نحو 140 وجھة واستقطاب الزوار إلیھا من مختلف أنحاء العالم. ومن خلال تعاوننا مع دائرة الاقتصاد والسیاحة بدبي والإدارة العامة للھویة وشؤون الأجانب – دبي في تطویر القیمة التي تقدمھا "بطاقة الولاء السياحي"، فإننا لا نعمل فقط على إثراء تجربة الزائر، بل نمنحه أیضاً مزیداً من الأسباب للعودة إلى دبي مجدداً".

علاقات طویلة الأمد

بدوره، قال دونكان أورورك، الرئيس التنفيذي في «أكور» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ: "تنجح الوجھات الأكثر تمیّزاً في بناء علاقات طویلة الأمد مع زوّارھا تتجاوز مجرد تقدیم تجارب سفر لا تُنسى. وتجسّد "بطاقة الولاء السياحي" نموذجاً لافتاً لتوظیف البیانات والتكنولوجیا والشراكات بشكل متكامل للارتقاء بتجربة السفر، وجعلھا أكثر سلاسة ومخصّصة وذات قیمة للزوّار. كما أنه ومن خلال تقدير ولاء الزوّار المتكرّرين وتسھیل عودتھم إلى دبي، تسھم المبادرة في تعزيز ارتباطھم بالمدينة، وتفتح آفاقاً جدیدة أمام علامات الضیافة لتقديم تجارب أفضل وأكثر تكاملاً لضيوفها. ونحن سعداء بدعم ھذه المبادرة التي تعكس مكانة دبي الرائدة ودورھا المتواصل في دفع عجلة الابتكار وترسیخ قطاع السیاحة".

مبادرة مبتكرة

ومن ناحيته، قال فادي مقدّم، نائب الرئيس الأول والمدير العام لشركة Visa في الإمارات والكويت وقطر :"يسعدنا التعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي والإدارة العامة للھویة وشؤون الأجانب – دبي، ضمن برنامج "بطاقة الولاء السياحي"، تلك المبادرة المبتكرة التي تسهم في الارتقاء برحلة الزوّار من خلال توفير مستويات متميزة من السلاسة والمرونة، وتلبية احتياجاتهم على نحو أكثر تكاملاً، ومن خلال الجمع بين رؤية دبي في تقديم تجارب سياحية عالمية المستوى، وشبكة فيزا العالمية، وما توفّره لحاملي بطاقاتها من عروض ومزايا، نتطلع إلى تمكين مستخدمي بطاقات Visa Infinite من الاستمتاع بمزيد من القيمة والراحة والسهولة خلال زيارتهم لدبي".

ومن شأن البرنامج أن یحقق فوائد ملموسة للشركات العالمية من خلال إتاحة الفرصة لموظفیھا من مختلف أنحاء العالم للمشاركة المتكررة في الاجتماعات والفعالیات التي تستضیفھا دبي على مدار العام، والاستفادة من فترات إقامتھم في استكشاف ما تزخر به المدینة من تجارب استثنائیة ومتنوعة.

ویأتي إطلاق برنامج "بطاقة الولاء السياحي"، الموجّه للزوار المتكررين، امتداداً لنھج الإمارة في تطویر مبادرات مبتكرة تعزز ارتباط الزوار بالمدینة، وتقدّر ولاءھم وارتباطھم بھا. وفي وقت سابق من ھذا العام، أطلقت دائرة الاقتصاد والسیاحة بدبي مبادرة "دعوة من دبي"، والتي توفر للمقیمین الذین یدعون عائلاتھم وأصدقاءھم من مختلف أنحاء العالم لزیارة دبي، مجموعة من المزایا والفوائد للاستمتاع بھا في مختلف أنحاء المدینة.