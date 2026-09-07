أسعار

اقترح مستهلكون ضرورة توسّع منافذ البيع في تركيب أجهزة قراءة أسعار السلع، خصوصاً في المراكز الكبرى والمتوسطة، التي لا يتضمن بعضها تلك الأجهزة، ما يعرّض مستهلكين للحرج عند الاستفسار بشكل متكرر عن الأسعار لدى صناديق المحاسبة قبل اتخاذ قرارات الشراء، مشيرين إلى أن تلك الأجهزة توفر الوقت والجهد على العاملين في وجهات ومراكز التسوق، وكذلك على المستهلكين الذي يستطيعون بناء على معرفة الأسعار بشكل سلس اختيار ما يتناسب مع ميزانياتهم.

تسوّق

شكا مرتادون لسوق الواجهة البحرية في دبي ضعف أجهزة التكييف في قسم الخضراوات والفواكه، مشيرين إلى أن الصالة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، ما يتسبب في أجواء غير مريحة للمتسوقين والعاملين على حد سواء، وناشدوا إدارة السوق والجهات المعنية بسرعة معالجة الأمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يضمن توفير بيئة مريحة وآمنة للمتسوقين والعاملين، ويحافظ على جودة المنتجات المعروضة، خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

ملابس

اقترح أولياء أمور إتاحة عمليات بيع الملابس المدرسية في منافذ خارجية متعددة، بدلاً من حصرها في جهة محددة تابعة للمدرسة، بما يتيح للأسر حرية الشراء من أكثر من منفذ، وبالجودة والسعر المناسبين لكل ولي أمر، مشيرين إلى أن العديد من المدارس يبالغ في أسعار بيع الملابس، والبعض يوفرها بخامات غير مناسبة، وكذلك بمواصفات تتطلب التدخل من قِبَل أولياء الأمور، والتعديل على الزي المدرسي لكي يوائم مقاسات الأبناء واحتياجاتهم.