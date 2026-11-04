إيجارات اقتصادية في دبي.. 6 مناطق لا يتجاوز فيها إيجار غرفة وصالة 60 ألف درهم

تكشف بيانات «رؤى المجتمعات السكنية» لشهر نوفمبر الصادرة عن "بروبرتي فايندر" عن 6 مناطق ضمن هذه الميزانية، تتصدرها المدينة العالمية بمتوسط إيجار سنوي يبلغ 45,749 درهماً.

وتوسّعت تغطية البيانات هذا الشهر لتشمل 50 منطقة في دبي بدلاً من 40، مما يتيح مقارنات أوسع لمتوسطات الإيجارات وأسعار البيع المعروضة وتقييمات المناطق.

وتُعد المدينة العالمية والورقاء والورسان من الإضافات الجديدة إلى بيانات نوفمبر، لتوسّع خيارات المقارنة أمام القراء الباحثين عن السكن في دبي وفق ميزانياتهم.

وبالنسبة للراغبين في الشراء، تضم المناطق المضافة المدينة العالمية بمتوسط سعر بيع معروض لشقة من غرفة وصالة يبلغ 813 ألف درهم، والقوز عند 950 ألف درهم، إلى جانب خيارات شملتها الإصدارات السابقة، مثل تاون سكوير بمتوسط 930 ألف درهم.

وعند ميزانية إيجار أعلى، تتيح منطقتان مضافتان حديثاً مقارنة أخرى؛ إذ يبلغ متوسط الإيجار السنوي لشقة من غرفة وصالة 100 ألف درهم في كلٍّ من مردف ومدينة محمد بن راشد، مع تقييمات معروضة تبلغ 4.4 من 5 و4.3 من 5 على التوالي.

تجدون مرفقاً بيانات نوفمبر، إلى جانب بيانات أكتوبر وسبتمبر للرجوع إليها. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول المناطق عبر صفحة رؤى المناطق على موقع بروبرتي فايندر.

تعكس الأسعار متوسطات أسعار العقارات المعروضة خلال الأشهر الثلاثة السابقة، ولا تمثل قيم عقود الإيجار أو صفقات البيع المنجزة. وتتعلق جميع الأرقام الواردة أعلاه بالشقق المكوّنة من غرفة وصالة.

يسعدنا إتاحة هذه النتائج للاستخدام في تغطياتكم، مع الإشارة إلى بروبرتي فايندر بوصفها مصدر البيانات. يُرجى التواصل معنا في حال الحاجة إلى معلومات إضافية أو دعم لإعداد مقارنة بين المناطق.