كم تبلغ تكلفة السفر على درجة الأعمال لدى "طيران الإمارات"؟

تتراوح تكلفة السفر على درجة الأعمال لدى "طيران الإمارات" على متن طائرات إيرباص A380 "العملاقة" بين نحو 2500 دولار وأكثر من 6000 دولار للاتجاه الواحد على عدد من المسارات الدولية، فيما يمكن أن تصل أسعار تذاكر الذهاب والعودة إلى ما بين 5000 و10 آلاف دولار على المسارات الرئيسية، خصوصاً خلال مواسم الذروة أو عند الحجز قبل موعد المغادرة بفترة قصيرة، بحسب تقرير نشره موقع "سيمبل فلاينغ" المتخصص في قطاع الطيران.

وأوضح التقرير أن أسعار درجة الأعمال لا تخضع لمستوى ثابت، بل تتغير وفق مجموعة من العوامل تشمل الوجهة وتوقيت السفر وموسمية الطلب ومدى قرب موعد الرحلة، إلى جانب عدد المقاعد المتاحة في المقصورة، ما يؤدي إلى تفاوت ملحوظ في تكلفة السفر على الرحلة نفسها.

وبحسب التقرير، تبدأ أسعار التذاكر المخفضة أو الترويجية للاتجاه الواحد من نحو 2500 إلى 3500 دولار، خصوصاً عند الحجز المبكر أو الاستفادة من العروض، بينما تتراوح الأسعار المعتادة على بعض الرحلات العابرة للقارات بين 4000 و6000 دولار للاتجاه الواحد.

وعلى المسارات الرئيسية مثل دبي إلى لندن وسيدني ونيويورك، يمكن أن تتراوح تكلفة تذاكر الذهاب والعودة بين 5000 و10 آلاف دولار، فيما قد تصل أسعار التذاكر المرنة أو المحجوزة في اللحظات الأخيرة إلى 7000 أو 8000 دولار للاتجاه الواحد، خصوصاً على المسارات التي تشهد طلباً مرتفعاً من المسافرين لأغراض الأعمال.

وأشار التقرير إلى أن الطلب على الوجهة يعد من أبرز العوامل المؤثرة في الأسعار، إذ تسجل المسارات التي تربط دبي بمراكز الأعمال والسياحة العالمية، مثل لندن ونيويورك وباريس وسيدني، مستويات سعرية مرتفعة نتيجة الطلب على الراحة والرحلات المباشرة وملاءمة مواعيد السفر.

كما تؤثر المواسم السياحية والعطلات المدرسية والأعياد والفعاليات الكبرى في الأسعار، إذ ترتفع خلال فترات الذروة مع زيادة الطلب على المقاعد المتاحة.

ويلعب توقيت الحجز دوراً مهماً أيضاً، حيث تكون فئات الأسعار الأقل تكلفة محدودة العدد، وقد تتوافر للمسافرين الذين يحجزون مبكراً، قبل أن تنتقل الحجوزات اللاحقة إلى فئات سعرية أعلى مع تراجع المقاعد المتاحة.

ولا تقتصر خيارات الحصول على مقاعد درجة الأعمال على شراء التذاكر بالسعر النقدي، إذ تتيح عضوية "سكاي واردز" للمسافرين الاستفادة من أميال السفر لحجز المقاعد أو الترقية من درجات أدنى، بحسب توافر المقاعد وشروط البرنامج.

ولا تقتصر تجربة السفر على درجة الأعمال لدى "طيران الإمارات" على المقاعد الأكثر اتساعاً والخدمات المقدمة على متن الطائرة، بل تمتد لتشمل مجموعة من المزايا التي تبدأ قبل الوصول إلى المطار، مروراً بإجراءات السفر والصالات الخاصة، وصولاً إلى تفاصيل الضيافة والترفيه خلال الرحلة.

وتوفر الناقلة للمسافرين على درجة الأعمال خدمة النقل بسيارات مع سائق في العديد من المدن حول العالم، بما يتيح الانتقال من وإلى المطار مباشرة. وفي دبي، تشمل الخدمة سيارات "بي إم دبليو الفئة الخامسة".

وعند الوصول إلى مطار دبي الدولي، يستفيد المسافرون من صالات مخصصة لدرجة الأعمال، تضم محطات متنوعة للطعام ومرافق للاسترخاء، إلى جانب مناطق هادئة للراحة وأجنحة للاستحمام.

كما تشمل المزايا إجراءات تسجيل وصول مخصصة، وخدمات المسار السريع في الأمن والهجرة في معظم المطارات، وأولوية الصعود إلى الطائرة واستلام الأمتعة.

وعلى متن الطائرة، تشكل المقاعد أحد أبرز عناصر تجربة درجة الأعمال، إذ تتحول المقاعد الجلدية إلى أسرة مسطحة بالكامل بزاوية 180 درجة، مع توفير أغطية ووسائد وطبقة مبطنة إضافية لتعزيز الراحة أثناء النوم.

وتتضمن المقاعد مساحات لتخزين الأغراض الشخصية وإضاءة للقراءة، وتختلف التجهيزات بحسب طراز الطائرة وتوزيع المقاعد على متنها، إلا أن الناقلة توفر كذلك خدمة الإنترنت اللاسلكي، إلى جانب نظام الترفيه الجوي "آيس" الذي يضم أكثر من 6500 قناة من الأفلام والمسلسلات والموسيقى والألعاب والبودكاست، مع شاشات لمس عالية الوضوح وسماعات عازلة للضوضاء.

وتشكل الوجبات أحد الجوانب الرئيسية في تجربة درجة الأعمال، إذ تقدم "طيران الإمارات" قائمة متعددة الأطباق تضم خيارات من المطابخ الإقليمية والعالمية، مع أطباق تتغير بحسب الوجهة، وتقدم الأطباق على أوان من الخزف الفاخر من "رويال دولتون"، باستخدام أدوات مائدة صممت للناقلة من "روبرت ويلش".

وتشمل القائمة خيارات متنوعة من المقبلات والأطباق الرئيسية والحلويات، إلى جانب خيارات نباتية وأخرى خالية من المنتجات الحيوانية، فيما تتوفر إمكانية طلب الوجبات مسبقاً.

كما يحصل المسافرون على مجموعة من مستلزمات السفر الفاخرة من "بولغري"، تضم منتجات للعناية بالبشرة والعطور ومرطب الشفاه، إلى جانب مستلزمات أخرى مثل أدوات العناية بالأسنان وسدادات الأذن وفرشاة الشعر.

وعلى الرحلات الطويلة، توفر الناقلة ملابس نوم مصنوعة من أقمشة نباتية تسمح بمرور الهواء، إلى جانب النعال وقناع العينين، بهدف تعزيز الراحة خلال الرحلة.

وتنفرد طائرات إيرباص A380 لدى "طيران الإمارات" بوجود صالون جوي في الطابق العلوي، مخصصين لمسافري الدرجتين الأولى والأعمال، ويتيحان للمسافرين مغادرة مقاعدهم والاستمتاع بمساحة اجتماعية مختلفة خلال الرحلة.